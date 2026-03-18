Sanidade volvera a reunirse con las fuerzas sindicales para resolver «a la mayor brevedad posible» la huelga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado este miércoles que la Xunta volverá a «convocar próximamente» tanto a O’Mega como al sindicato CIG para «intentar llegar a un acuerdo» y resolver «a la mayor brevedad posible» las huelgas que afectan a la Atención Primaria y que se suman a los paros en especializada a raíz del Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios tras mantener una videoconferencia con responsables de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga por el Estatuto Marco, Gómez Caamaño ha explicado que se volverá a convocar a CIG y O’Mega «cuanto antes» para «intentar solucionar todo este problema que tenemos en la Atención Primaria.

El conselleiro ha señalado que su departamento «ha trabajado muchísimo desde el mes de noviembre con cinco fuerzas sindicales» y «hay muchas cuestiones que se están solicitando» que «ya están resueltas». «Simplemente es poner a todo el mundo de acuerdo, que todo el mundo se una para conseguir esta reforma de la Atención Primaria, que consideramos prioritaria«, ha apuntado Caamaño.

En relación al sindicato O’Mega, les ha pedido que, ya que desde Sanidade se han comprometido a esa reunión, hagan un «gesto de buena voluntad» abandonando la ocupación del centro Olimpia-Valencia de Vigo.

«No sé si es espontáneo o no, pero bueno, ellos son los que están en huelga, son los convocantes de la huelga en Atención Primaria, y esa huelga está íntimamente asociada a la ocupación de Olimpia-Valencia«, ha dicho Gomez Caamaño, que ha pedido al sindicato que «hagan un esfuerzo en convencer a esa gente para que abandonen» el centro como «muestra de buena voluntad».

ESTATUTO MARCO

Por otra parte, en relación a la huelga por el Estatuto Marco, Gómez Caamaño ha señalado que, como indica el sindicato Simega, «es una huelga frente al Gobierno central por no haber sabido manejar un estatuto tan importante para todos los profesionales sanitarios» y en el que «no está representada» su «voluntad«.

En esta situación, ha instado a la ministra a resolver el problema sentándose con los médicos y «llegando a un acuerdo en torno a una norma específica que recoja la especificidad, la singularidad de responsabilidades de los médicos y otros facultativos». «Tiene muchas experiencias en Europa para ver como hay que hacerlo«, ha sentenciado.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este miércoles ha alcanzado el 24,1% en atención hospitalaria y el 4,73% en atención primaria, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, el seguimiento de la huelga ha llegado al 18,9%. El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,81%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 16,57%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 24,8% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,04% en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 20,41% en el de Ferrol; el 19,8% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 23,46% en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 23,63 % en el de Pontevedra; y el 30,8% en el de Vigo.

En el caso de los comarcales, el respaldo ha alcanzado el 7,84% en el Hospital Público de Cee; el 17,65% en el Hospital Público de Barbanza; el 15,97% en el de A Mariña; el 14,47% en el de Monforte de Lemos; el 6,56% en el de O Barco de Valdeorras; el 19,67% en el de Verín; y el 28,92% en el Hospital de O Salnés.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido de 3,48% en la de A Coruña y Cee; 5,6% en la de Santiago de Compostela y Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,15% en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 2,73% en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 7,28% en la de Pontevedra y O Salnés; y 7,11% en la de Vigo.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Texidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha conseguido el 3,61%.

Con todo, Sanidade ha subrayado que, en términos globales, la huelga ha alcanzado el 18,75% en la mañana de este miércoles. Según ha explicado Gómez Caamaño, el impacto asistencial de los dos días de huelga asciende a casi 23.000 actos médicos, incluyendo cirugías y pruebas complementarias. En relación con las cirugías, precisamente, a falta de datos de hoy, se han interrumpido 432.