Pontedeume será escenario dunha nova película de Vaca Films
22 marzo, 2026
A produtora de éxitos como Celda 211, El Niño ou Clanes, en colaboración con Federation Entertainment, elixiu o municipio para rodar a súa nova longametraxe.
O Concello de Pontedeume anuncia que será o escenario da rodaxe dunha longametraxe da produtora Vaca Films en colaboración con Federation Entertainment. Despois de semanas de conversas, xa se pode confirmar oficialmente que a produtora de éxitos como Celda 211, El Niño ou Clanes elixiu a vila pasa a rodaxe da súa nova película.
A realización deste proxecto audiovisual implicará a presenza dun equipo técnico e artístico no municipio durante varias xornadas de traballo, a partires do vindeiro mes de abril. Por este motivo, terán lugar cortes puntuais de tráfico, reservas de espazo ou o vaciado temporal de vehículos nalgunhas rúas, sempre por necesidades técnicas da rodaxe.
Nas vindeiras semanas irase facilitando información máis detallada sobre as localizacións e datas concretas das gravacións, co obxectivo de minimizar as molestias e garantir o normal desenvolvemento da vida diaria no municipio.
Vaca Films, fundada na Coruña en 2003, está considerada unha das produtoras audiovisuais máis destacadas do panorama español, responsable de coñecidos filmes e series distribuídos a nivel nacional e internacional.
Desde o Concello agradécese “a colaboración e comprensión da cidadanía, destacando tamén a importancia deste tipo de iniciativas para a promoción do noso territorio e o impulso da actividade audiovisual”.
