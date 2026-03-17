Javier Méndez Pérez-Fanego en el Consello da Cultura Galega-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro-Este miércoles día 18 de marzo a las 12.00 h en el Casino de Ferrol ‒Rúa Real, 100‒ tiene lugar el acto de firma de acuerdo de cesión de los fondos musicales de la familia de Javier Méndez Pérez Fanego, músico y sacerdote, representada por Pedro Javier Landeira Méndez con o Consello da Cultura Galega, organismo autónomo de Galicia destinado a la defensa, promoción y difusión de nuestra cultura.

Javier Méndez Pérez-Fanego del que Uxío García Amor decía: “foi músico da nosa terra. Soubo descubrir a alma de Galicia no seu canto” pertenece a una importante dinastía de músicos vinculados a Ferrol de entre los que podemos citar a su tío y mentor Manuel Pérez Fanego, músico y sacerdote, que recibe su primera formación musical en el Seminario de Mondoñedo en donde se le concedía gran importancia a la música dentro de la educación de los jóvenes y que creará pasado el tiempo un primer orfeón que dará lugar a la “Coral Polifónica de la Empresa Nacional de Bazán”, una de las agrupaciones más antiguas de Galicia con más de setenta años de historia, siendo distinguida con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas Artes, la Medalla de Ferrol al mérito artístico y la Cruz del Mérito Naval.

También de la misma familia María del Carmen Méndez Pérez-Fanego, titulada en la especialidad de piano en una época en la que la profesionalidad femenina era menos frecuente, ejerciendo el cargo de profesora en el Conservatorio de Música de A Coruña primero y ocupando el cargo de directora del Conservatorio de Ferrol después.

Ambos son ejemplos directos del gusto, dedicación musical y profesionalidad que adquiere esta familia en Ferrol y en Galicia.

Javier Méndez Pérez-Fanego es igualmente trascendente: también sacerdote, también músico, también seminarista en Mondoñedo y compositor, siendo esta su faceta más destacada, añadiendo la gran innovación de que él crea su obra “vocal-coral” en galego; algo inusual en su época ya que el idioma de la liturgia oficialmente es el latín y en

aquellos tiempos castellano.

En este sentido compone los “Salmos pra nosa terra” (1971) y a “Misa do Pobo de Deus” y también la colección de himnos del breviario “In himnis et canticis” publicados en el Cancionero Litúrgico Nacional y un notable número de partituras que configuran un nutrido repertorio de entre el que cabe mencionar o “Requiem galego” (1982).

Javier, Xavier, murió joven, pero su obra, como dice nuevamente Amor le “sirve de memoria agradecida”.

Sin duda. La obra es lo que define nuestro paso por la vida, dejando memoria agradecida o…no.

En el caso de Xavier Méndez Pérez-Fanego habla el hecho ‒que al final es lo que importa‒ de que gracias a la generosidad de la familia representada como decíamos por Pedro Javier Landeira Méndez y a la recepción e interés do Consello da Cultura Galega se firma en el Casino este convenio para preservar, restaurar y difundir este patrimonio musical que incluye más de trescientas bobinas de antiguas cintas con grabaciones diversas, partituras y música tanto editada como no, libros de temática musical…para darles vida, para que esas notas y melodías vuelvan a cantarse nuevamente.

El acto termina con la música de la Coral Polifónica Ferrolana, heredera de la Coral Polifónica de Bazán, fundada como hemos dicho por Manuel Pérez Fanego e integrada tras su fallecimiento en el Casino Ferrolano Tenis Club, en donde cabe celebrar el evento:

“Las horas de trabajo empleadas en la realización de estas obras quedarán ampliamente compensadas por la satisfacción de tener prestado un buen servicio al Pueblo de Dios en Galicia”.