Eventos para este miércoles, día 18 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«Recordemos siempre que los niños son esperanza. Protejamos su sonrisa, que es una de las manifestaciones más bellas de la ternura de Dios». (Papa Francisco )

Quedan 288 días para finalizar el año.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Cirilo de Jerusalén, Anselmo y Salvador de Horta

–Todos los que han nacido el día 18 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Para este miércoles en Ferrol, se espera un día mayormente nublado con temperaturas agradables, según los datos de MeteoConsult y otros servicios meteorológicos.



Temperaturas: La máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima bajará hasta los 10°C durante la noche.

Estado del cielo: Predominarán las nubes a lo largo del día, aunque con tendencia a despejarse hacia la noche.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es baja, en torno al 10%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

Viento: Soplará de componente este con una velocidad media de unos 11 km/h.

Humedad: Se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 61%.

Es un buen día para las actividades de la Festa das Pepitas, que cuenta con una programación especial en la ciudad durante esta jornada.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DÍA DE LAS PEPITAS

–Los actos comenzarán a las 16.30 horas en el Teatro Jofre, con una recepción oficial por parte de la corporación municipal de Ferrol a la representación de la corporación municipal de Mondoñedo.

–A partir de las 17.00 horas comenzará en el Teatro Jofre el acto institucional.

–Finalizado el acto en el Jofre, recorrido de rondallas por las calles de la zona centro hasta la plaza de Armas en donde se celebrará, bajo carpa, el tradicional Festival de las Pepitas. con la intervención de ocho rondallas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunirá con la Asociación de Veciños Prioriño. En la Delegación Territorial (plaza Camilo José Cela, s/n).

13,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a una de las charlas del programa Que non te líen, ti elixes. En el colegio Jesús Maestro (rúa Emilio Antón, 9).

16,45 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al acto de conmemoración de la Irmandade con el Concello de Mondoñedo y de la Festa das Pepitas. En el Teatro Jofre (plaza de Galicia, s/n).

En Narón

11,30 h.-La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, dará cuenta de licitación de nueva vivienda pública en el municipio (rúa Ponte de Leixa).

En Miño

–13,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitará la actuación ejecutada y orientada a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en la playa de Perbes.

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.00h.- Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade

10.45h.- La edil de Turismo, Maica García, participa como jurado en el concurso de escaparates de Pepitas 2026, organizado por el Centro Comercial Aberto de A Magdalena.

12.00h.- La corporación guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. (Rúa María).

12.05h.- La edil de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, preside la Mesa xeral de negociación.

16.45h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside el acto institucional de las Pepitas 2026. Teatro Jofre.

18.00h.- Recorrido de las Rondallas por las calles del centro de la ciudad.

19.00h.- Festival de las Rondallas en la plaza de Armas.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–El Consello da Cultura Galega (CCG) y el Casino Ferrolano presentan este miércoles a las 12:00 horas, en el Casino los fondos musicales de Javier Méndez Pérez-Fanego (Neda, 1937-1983).

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, y representantes de la familia de Javier Méndez Pérez-Fanego firmarán el acuerdo de cesión de los fondos musicales de quien fue una figura destacada del panorama musical religioso.

En Valdoviño

–La abogada, actriz y reconocida dramaturga Carmen Blanco Sanjurjo participa este miércoles en Valdoviño en el programa «Son de Aquí e Escribo«. A las 19:00 horas, en la Biblioteca, la autora presentará su primera novela «Gorrións e Falcóns» de Ediciones del Viento

EN LO DEPORTIVO

–O Parrulo Ferrol visita este miércoles al Lugo Sala (Segunda División “B”), en la semifinal de la Copa Galicia, en una eliminatoria a partido único que se disputará a partir de las 20:45 horas, en el Pabellón Municipal de Lugo.

INFO DIOCESANA

En Ferrol

–A las 20.00 h. en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, «Oración Joven», misa y vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales. Estará presidida por el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos, con motivo del Día del Seminario 2026. Habrá oportunidad de confesarse. Organiza la delegación diocesana de Juventud. Entrada libre.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–Hasta el 21 de marzo en la Biblioteca Municipal de Narón, exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas., dentro de los actos del 8-M.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.