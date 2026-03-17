Publicada en el BOP la Oferta de Empleo Público 2026 del Concello. Un total de 93 plazas

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El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge este martes la publicación de la Oferta de Empleo Público 2026 (OPE). En total son 93 plazas que se desglosan entre personal funcionario, nuevo ingreso (24 plazas) y personal funcionario, promoción interna (69 plazas).

Dentro de las 24 plazas de nuevo ingreso se contabiliza: un técnico/a administración general, un ingeniero/a técnico/a obras públicas, un arquitecto técnico/a, un auxiliar de biblioteca y archivo, un ayudante de la casa de acogida, nueve policías locales, seis bomberos-conductores, dos peones, un educador social y un trabajador social.

Y las 69 plazas de promoción interna se reparten de la siguiente manera: un intendente, un inspector principal, dos inspectores de policía, un oficial de policía, cuatro cabo bomberos, 30 plazas de bombero-conductor, un ingeniero/a informático/a, 22 plazas de administrativo/a, dos auxiliares administrativo/a, un oficial conserje, un animador sociocultural, un técnico/a medio gestión y dos oficiales de oficio.

A través de esta OPE el Gobierno local refuerza la estructura municipal, reduce la temporalidad y consolida empleo público estable y de calidad. Se trata, en definitiva, de mejorar los servicios que administración local ofrece a la ciudadanía. Además, el BOP recoge la convocatoria y bases reguladoras del procedimiento para la cobertura, en régimen de comisión de servicios, del puesto de técnico/a de educación del Ayuntamiento de Ferrol.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ferrol. El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria y de las bases en el BOP de A Coruña..