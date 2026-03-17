Ferrol acoge, en la concatedral de San Julián, la V edición del Ciclo Coral Internacional de Música Sacra

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La concatedral de Ferrol volverá a convertirse esta primavera en escenario privilegiado para la música coral sacra con la celebración del V Ciclo Coral Internacional de Música Sacra 2026, que tendrá lugar entre los días 22 de marzo y el 12 de abril.

La iniciativa está organizada y dirigida artísticamente por la Asociación Musical Sonsdodía y el Coro Diapasón, bajo la batuta de Juan Brage, con la colaboración del Concello de Ferrol y el apoyo institucional de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, la Armada Española, la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol y la Cofradía de Dolores.

El certamen reunirá a cuatro destacadas formaciones corales de España y Portugal, que compartirán con el público su excelencia artística y su compromiso con la preservación del repertorio sacro universal.

El ciclo dará comienzo el domingo 22 de marzo,(19.00 h) con la actuación del Grupo Vocal Olisipo de Lisboa. Le seguirá el Coro Diapasón de Ferrol el domingo 5 de abril (19.00 h). El Grupo Vocal Sólo Voces de Lugo actuará el sábado 11 de abril (20.00 h), y la clausura correrá a cargo del Coro de Pequeños Cantores de Esposende, que ofrecerá su concierto el domingo 12 de abril, (18:00 h.)

Una vez más, la concatedral ferrolana se convertirá en un espacio de encuentro para la fe, la cultura y la música, reforzando el compromiso diocesano con la promoción artística y espiritual en el marco de la Semana Santa ferrolana.

LOS COROS PARTICIPANTES

–Grupo Vocal Olisipo (Lisboa)

El Grupo Vocal Olisipo es una de las formaciones vocales más reconocidas de Portugal. Fundado en 1987, su repertorio abarca desde la polifonía renacentista hasta la música contemporánea portuguesa. Ha actuado en destacados festivales internacionales y mantiene una intensa labor de investigación y recuperación de patrimonio coral lusitano.

—Coro Diapasón (Ferrol)

Dirigido por Juan Brage, el Coro Diapasón es una referencia del panorama coral gallego. Promueve desde Ferrol la difusión de la música coral en sus distintas vertientes —sacra, popular y contemporánea— y organiza este Ciclo Internacional desde su primera edición. La agrupación forma parte de la Asociación Musical Sonsdodía, impulsando numerosos proyectos educativos y solidarios.

—Grupo Vocal Sólo Voces (Lugo)

Con más de tres décadas de trayectoria, el Grupo Vocal Sólo Voces se ha consolidado como un referente en Galicia gracias a su calidad técnica y a la versatilidad de su repertorio, que abarca desde la música antigua hasta obras contemporáneas. Ha colaborado con importantes orquestas y participado en festivales nacionales e internacionales.

—Coro de Pequeños Cantores de Esposende (Portugal)

Integrado por más de ochenta niños y jóvenes, el Coro de Pequeños Cantores de Esposende desarrolla una destacada labor educativa y musical bajo la dirección de Rui Maia. Su objetivo es la formación integral de los niños a través de la música coral. Ha participado en festivales europeos y en actos oficiales de la Iglesia y del Estado portugués.