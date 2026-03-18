AXF mantén un encontro de traballo coa asociación Euroeume

Esta semana tivo lugar unha reunión de traballo entre profesionais da Asociación Euroeume e representantes da AXF, co obxectivo de fortalecer a colaboración entre entidades e continuar impulsando iniciativas conxuntas en beneficio da comunidade xorda. No encontro participaron Beatriz, terapeuta ocupacional; Nerea, educadora social; e Lúa, técnica de igualdade da asociación Euroeume. Por parte da AXF asistiron Teresa Gallo, presidenta da entidade, e María López, monitora de Servizos á Comunidade.
Durante a reunión abordáronse diferentes propostas de colaboración orientadas a dar maior visibilidade ao traballo que realizan ambas as entidades, así como á organización de futuras actividades dirixidas á comunidade xorda e á cidadanía en xeral.
Este encontro permitiu compartir experiencias, detectar necesidades comúns e reforzar o traballo en rede como ferramenta fundamental para promover a participación, a igualdade e o benestar social.
Desde a AXF destacan a importancia deste tipo de espazos de coordinación entre profesionais e entidades do territorio, que permiten xerar sinerxias e poñer en marcha iniciativas que terán continuidade nos próximos meses.
As actividades que se están comezando a planificar iranse dando a coñecer proximamente a través das canles habituais de comunicación da entidade, como as súas redes sociais.