La Xunta recibe 12 ofertas para la construcción en Ferrol de 49 viviendas públicas en O Bertón

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La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) recibió un total de 12 ofertas para ejecutar las obras de construcción de 49 viviendas de promoción pública en la parcela 13 del Bertón, en Ferrol.

Esta intervención, en la que se invertirán más de 8,1M€ es la séptima promoción de viviendas públicas que el Gobierno gallego pone en marcha en la ciudad, y estos nuevos hogares se construirán en la parcela 13 del polígono del Bertón, urbanizada por la Xunta.

Siguiendo las determinaciones del planeamiento urbanístico, el edificio de nueva planta se configurará en dos bloques continuos diferenciados de altura (de 4 y 5 plantas), ambos con cubierta plana, cumpliendo con la continuidad de las líneas de cornisa establecida en la ordenación del plan parcial.

Así, la altura del edificio es de cuatro y cinco plantas, con una planta sótano bajo rasante. Los usos previstos se distribuyen por plantas, disponiéndose los garajes y trasteros en la planta sótano, las viviendas en las plantas superiores, reservando los espacios de planta baja para el desarrollo de los portales de acceso a las viviendas, trasteros y otros usos comercias distintos a los residenciales.

Los tipos de vivienda definidos en la propuesta corresponden a viviendas de 2 y 3 dormitorios, con superficies diferenciadas según su localización, viviendas de 4 dormitorios y viviendas adaptadas de 3 dormitorios.

El Gobierno gallego sigue avanzando en la construcción de nueva vivienda pública en Ferrol, teniendo en marca la Xunta siete promociones con un total de 353 nuevas viviendas en la ciudad.