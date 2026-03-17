El PSOE de Ferrol solicita a la Xunta de Galicia más personal y medios en la sanidad pública

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La situación de los centros de salud de Ferrol y su comarca es uno de los grandes motivos de preocupación de la ciudadanía. Este martes desde la agrupación socialista de Ferrol le pidieron a su diputado autonómico, Aitor Bouza, hacer una iniciativa parlamentaria para reivindicar que desde la Xunta de Galicia la comarca “poida contar cun servizos sanitarios como os que antes tíñamos”, afirmaba su secretario general, Ángel Mato, poniendo como ejemplo las listas de espera para el médico de cabecera “e era natural que, como moi tarde, se dera dous ou tres días despois» de la solicitud, mientras que ahora “hai que esperar semanas para que un médico poida atender nun ambulatorio.”

Criticaba también que el Plan director de la reforma del CHUF “vai con 20 anos de retraso” y un hospital “que aínda non ten data para rematar as obras.”

En el balance realizado por el Área Sanitaria “o sorprendente é que pudieran dicir algo positivo”, afirmaba el diputado autonómico socialista Aitor Bouza, ya que, a su juicio, “non hai nada que celebrar” respecto a un derecho universal, debido a que las personas no pueden tener unas largas listas de espera para ser atendidas “por culpa dunha neglixente xestión” por parte del presidente Alfonso Rueda y de la Xunta de Galicia.

Le exige al gobierno autonómico que haga “un cambio inmediato” en esta política sanitaria para poder dotarla de mejores recursos humanos y materiales “e se poida garantizar o acceso a sanidade pública en condicións dignas.”

En esta intervención quería dar varios datos, poniendo como ejemplo la situación en cirugía con un tiempo de espera medio de 2024 de 53,8 días y tan solo un año después aumentaba a 62,7 días o en consultas externas 59 días en 2024, mientras que en 2025 se llegaba a 71,4 días, lo que refleja un modelo del Partido Popular “dos que se poden pagar un seguro privado poder ter unhas mellores condicións de vida”, algo que no quieren permitir los socialistas.