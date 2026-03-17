El Consello da Cultura Galega y el Casino Ferrolano presentan el fondo musical Javier Méndez Pérez-Fanego

17 marzo, 2026 Dejar un comentario 97 Vistas

Archivo.- La Coral Polifónica Ferrolana en el Casino de Ferrol

El Consello da Cultura Galega (CCG) y el Casino Ferrolano presentan este miércoles 18 de marzo de 2026, a las 12:00 horas, en el Casino los fondos musicales de Javier Méndez Pérez-Fanego (Neda, 1937-1983).

La presidenta del CCG, Rosario Álvarez, y representantes de la familia de Javier Méndez Pérez-Fanego firmarán el acuerdo de cesión de los fondos musicales de quien fue una figura destacada del panorama musical religioso. En el acto se explicarán las características de este fondo y habrá una breve intervención musical a cargo de la coral polifónica ferrolana, formación que el propio Javier Méndez ayudó a crear.

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