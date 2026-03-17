Vía Galega propone instalar una bandera gallega en la Plaza del Himno de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Plataforma Social polos Dereitos Nacionais da Galiza, Vía Galega, presentó este martes por el registro municipal del Concello de Ferrol la propuesta para la colocación en la Plaza del Himno Gallego de una bandera gallega.

Así lo afirmaba su portavoz, Bruno Lopes, con el objetivo de “darlle continuidade á campaña nacional que nos últimos anos imos impulsado” con la visibiización de los “símbolos nacionais da Galiza”, coincidiendo con el aniversario de la Primera Asamblea Nacionalista de Lugo.

La colocación de la bandera gallega no es una novedad, recordando que el pasado 15 de noviembre ya lo habían hecho de manera simbólica, instalándola con un mástil de varios metros de altura “elaborado dentro das nosas posibilidades”. Esta bandera se mantuvo ahí hasta finales del mes de diciembre “que foi retirada polo goberno local”, en una iniciativa que había sido recibida “con total normalidade” por parte de la ciudadanía “e non é un elemento que moleste, máis ben o contrario.”

Bruno Lópes recordaba que Vía Galega es una entidad nacional formada por varios colectivos y en el caso de Ferrol forman parte de la misma CIG, Adega, Medulio y Artabria. Además, para esta iniciativa de la instalación de la bandera, cuentan con el apoyo del BNG.