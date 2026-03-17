El Foro Cidadán polo Ferrocarril logra el compromiso de una reunión con el secretario de Estado de Transportes

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El Foro Cidadán Polo Ferrocarril, en una rueda de prensa celebrada este martes en el Ateneo Ferrolán, ha anunciado que el PSOE ha confirmado, «de manera solvente y creíble», la celebración de una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Transportes para abordar la situación de las conexiones ferroviarias de Ferrol y su comarca.

El encuentro, demandado desde hace meses por la plataforma, no tiene por el momento fecha concreta, aunque desde la organización esperan concretarla «en los próximos días».

Fernando Ramos, uno de los integrantes del Foro, explicó que esta reunión llega después de que el Grupo Parlamentario del PSOE no rubricase la proposición no de ley (PNL) registrada por PP, BNG y Sumar, un documento que recogía las reivindicaciones históricas de la comarca de Ferrol, Eume y Ortegal en materia ferroviaria.

«Para sorpresa nuestra, el Grupo Parlamentario del PSOE no firmó. Era algo que no entendíamos», señaló Ramos, quien indicó que, tras mantener contactos con diputadas socialistas por Lugo y A Coruña, se adquirieron una serie de compromisos que, finalmente, «van dando sus frutos».

Según relató Ramos, la explicación ofrecida por el PSOE sobre su ausencia en la firma de la PNL se basa en «cuestiones de ingeniería parlamentaria».

El Gobierno, siempre según la versión trasladada a la plataforma, considera que el texto registrado es «tan exigente en contenido y plazos» que sería «muy difícil de cumplir» en el tiempo de legislatura restante, por lo que optaron por no respaldar una iniciativa que saben «imposible de desarrollar» antes de que finalice el mandato.

«No nos planteamos que este Gobierno apruebe algo que no va a poder cumplir. Sabemos que es muy difícil que se resuelva el problema en lo que queda de legislatura. Lo que queremos es que quede negro sobre blanco, en el diario de sesiones, un documento que obligue a invertir en las conexiones ferroviarias de Ferrol, a este Gobierno y a los que vengan», subrayó Ramos.

A pesar de este tropiezo parlamentario, el Foro valoró como «positivo» el compromiso adquirido por el PSOE de mantener el encuentro con el secretario de Estado.

En esa cita, según avanzaron, «queremos que no sea una reunión de protocolo, sino una reunión de trabajo. Parece que vamos llegando a donde queremos llegar. Por lo menos, se van abriendo las puertas que queremos que se abran», afirmó Ramos.

MEJORAS INMEDIATAS Y REUNIONES PENDIENTES

Paralelamente a la tramitación parlamentaria, el Foro continuará exigiendo mejoras que sí dependen del actual Ejecutivo, como la modificación de horarios, el aumento de frecuencias y la recuperación de servicios perdidos.

En este sentido, avanzaron que a finales de mes se reunirán con la gerencia de Renfe en Galicia para presentar una memoria elaborada a partir de datos de ocupación y una encuesta realizada en centros de enseñanza, áreas sanitarias y comités de empresa. El objetivo es demostrar la demanda real de un servicio «que llegó a ser utilizado por varias decenas de miles de personas».

En la comparecencia también intervino Xaime Acuña, de la Plataforma polo Transporte Público digno de Ferrolterra, quien puso el acento en la necesidad de una integración real entre el ferrocarril y el autobús, al amparo de la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada en diciembre.

Acuña denunció las carencias del transporte por carretera en la comarca: estudiantes que no pueden acceder a sus institutos, autobuses no adaptados para personas con discapacidad, trabajadores de polígonos sin horarios que se ajusten a sus turnos y personas mayores «condenadas al aislamiento» por falta de un servicio público digno.

«Queremos un transporte público que atienda a las necesidades reales de la vecindad y que coloque a las personas en el centro, no al vehículo privado», concluyó.

El Foro Cidadán avanzó que, pese a los avances, no bajarán la guardia y mantendrán las movilizaciones y actos reivindicativos hasta que las mejoras en la comarca sean «una realidad tangible».