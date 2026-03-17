Miércoles de Copa Galicia para O Parrulo Ferrol visitando al siempre complicado Lugo Sala

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Esta semana no hay liga en la Primera División, pero eso no significa ausencia de competición para O Parrulo Ferrol visitando este miércoles al Lugo Sala (Segunda División “B”), en la semifinal de la Copa Galicia, en una eliminatoria a partido único que se disputará a partir de las 20:45 horas, en el Pabellón Municipal de Lugo.

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el jugador Turbi y el entrenador Gerard Casas, ofrecida por Cascudo Correduría de Seguros, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

Este es un partido que “hace ilusión”, reconocía Turbi, en una Copa Galicia que para O Parrulo Ferrol “es un título muy importante” y en el momento actual de la temporada es una oportunidad “para recuperar sensaciones y poder ganar”, tras la buena actuación realizada en el último partido liguero visitando a ElPozo Murcia Costa Cálida.

Ante Lugo Sala espera una eliminatoria “dura” ante un rival que “saldrá a ganar y a competir”, con varios ex jugadores parrulos en sus filas como son Miguel, Pansi o Yago Tenreiro, por lo que saben que tendrán que jugar “a nuestro ritmo para poder ganar”, recordando lo sucedido en la temporada pasada en esta competición cuando cayeron eliminados en cuartos de final ante Stellae Leis Pontevedra que también milita en la categoría de bronce “por lo que no podemos ir confiados.”

Debido a la poca distancia entre ambas localidades y, que al día siguiente es festivo Galicia, el jugador parrulo animaba a la afición a desplazarse a tierras lucenses “y que nos pueda apoyar a lograr la clasificación para la Final.”

Gerard Casas: “El Lugo Sala querrá dar la sorpresa y nosotros tenemos que ganar sí o sí”



El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, recordaba lo sucedido el pasado viernes en la visita a ElPozo Murcia Costa Cálida, reconociendo que no le gustaba que le digan que el equipo hace un buen partido tras perder “porque trabajamos para ganar” y este miércoles “hay una buena oportunidad.”

En el trabajo diario son “autocríticos” y uno de sus objetivos es “querer siempre mejorar”, aunque luego “es la pelota” la que decide si ganas o pierdes, siendo el deporte “a veces caprichoso.”

Gerard Casas se sinceraba al afirmar que tenía una espinita clavada por no haber podido disputar la Final de la Copa Galicia en la temporada pasada, sabiendo la importancia que tiene esta competición para el club “y que tiene la oportunidad de pelear por un título.”

Sobre la pista este miércoles esperaba un partido “difícil” a nivel emocional, ante un Lugo Sala “que querrá dar la sorpresa” y los ferrolanos “tenemos que ganar sí o sí”, esperando poder estar “mentalmente a la altura y ser el equipo que somos todas las semanas.”

Como hacía Turbi, Gerard Casas también animaba a la afición ferrolana a acudir a este partido a Lugo, apoyando desde la grada.