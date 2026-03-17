Editorial-Un año más… el latido de las Rondallas

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Un año más, Ferrol se viste con sus mejores capas para recibir a Las Pepitas, una tradición con más de 180 años de historia que define la esencia musical y sentimental de nuestra ciudad. Esta festividad, que se celebra cada 18 de marzo, víspera de San José, no es solo un evento en el calendario; es el latido de un pueblo que se niega a olvidar el arte de la ronda.

La «Noite das Pepitas» transforma el barrio de A Magdalena en un escenario vivo donde las guitarras, mandolinas y laúdes dictan el ritmo del corazón ferrolano. Doce rondallas recorren nuestras calles, manteniendo viva una herencia que ya es Fiesta de Interés Turístico de Galicia y que camina con paso firme hacia el reconocimiento de Interés Turístico Nacional.



Un homenaje a la mujer. La figura de las madrinas sigue siendo el centro de las dedicatorias, simbolizando el respeto y la admiración que las agrupaciones musicales transmiten en cada verso. Aunque arraigada en el siglo XIX, la fiesta se adapta incorporando nuevas figuras como los padrinos o saludando a las mujeres que ahora también forman parte activa de las rondallas.

Desde el acto institucional en el Teatro Jofre hasta el gran festival en la Praza de Armas, la ciudad se une en un «himno» colectivo que refuerza nuestro orgullo de pertenencia.

Este año, al escuchar los primeros acordes bajo los balcones, recordamos que Ferrol es, por encima de todo, música y memoria. Las Pepitas son nuestro «elixir de juventud», una noche donde las capas al viento y las escarapelas de colores nos recuerdan que algunas tradiciones son eternas