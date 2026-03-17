Neda licita el macro contrato de limpieza del conjunto de edificios e instalaciones municipales

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Incluye además la prestación del servicio en los colegios y en el centro de salud.

El Ayuntamiento de Neda licita el servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales, incluyendo además en el lote, entre otros, los dos colegios públicos de primaria y más el centro de salud del municipio. La administración

local invertirá un máximo de 285.225 euros (con IVA) al año en este macro contrato, que contempla también tareas de control de acceso y mantenimiento en varios equipamientos deportivos locales. Las empresas interesadas pueden presentar oferta hasta 9 de abril.

La realización de este servicio busca garantizar las condiciones de higiene y salubridad requeridas para el correcto desarrollo de las actividades que se desarrollan en las instalaciones municipales o en aquellos otros en los que la entidad local tiene que asumir el mantenimiento.

Así, el contrato, que se licita mediante procedimiento abierto sujeto la regulación armonizada, con un único criterio de adjudicación, el factor precio, incluye las obras de limpieza de accesos, interiores y mobiliario de edificios directamente gestionados por el ayuntamiento como puede ser la Casa Consistorial, la Casa de la Cultura, Centro Cívico y gimnasio, Casa das palmeiras, Escuela Infantil municipal el edificio da Toeleira y el albergue de peregrinos, y también gestionados por otras administraciones.

En esta línea, hace falta apuntar que el contrato contempla también las instalaciones del CEIP Maciñeira, del CEIP San Isidro, del centro de salud de Neda o el Juzgado de paz; un dependencias que, obviamente, deben encontrarse en perfectas condiciones, tanto de limpieza como higiénico-sanitarias.

Finalmente, a mayores recoge las tareas de conservación, mantenimiento, limpieza, así como el control de entrada y uso de las instalaciones deportivas del pabellón polideportivo municipal Ale de Paz, y del campo de fútbol Juanito González, asumiendo en este caso, por ejemplo, el mantenimiento de césped artificial y de las zonas verdes.

En total, el contrato, con una duración de un año prorrogable por otro, contabiliza unas 13.524 horas de trabajo repartidas a lo largo de los doce meses del año. Las firmas interesadas podrán presentar ofertas para hacerse con el contrato pueden consultarse en el perfil del licitador del Ayuntamiento de Neda.