Este miércoles, conferencia sobre «la innovación en el nuevo contexto geoestratégico de defensa», en el Campus Industrial de Ferrol

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El salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá este miércoles, día 18 de marzo, a las 18.00 horas, la conferencia “La innovación en el nuevo contexto geoestratégico de defensa”, a cargo de Iago González Pazos, integrante del equipo de monodon, el brazo venture y de I+D deeptech de Navantia.

La ponencia se enmarca en el ciclo de conferencias organizado por la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, promovida por la Universidade da Coruña (UDC) y Navantia, bajo la dirección de Ana Álvarez, profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), y de Rafael Morgade, responsable de Transformación Digital e Industrial de Navantia en la ría de Ferrol.

Durante la sesión, González Pazos abordará el papel estratégico del mar en el actual escenario internacional y analizará las tecnologías emergentes con mayor proyección en el ámbito de la defensa. También expondrá las líneas de trabajo que desarrolla actualmente monodon, destacando el papel de la innovación como palanca para dar respuesta a los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa.

Iago González es psicólogo, máster en Recursos Humanos y en Formación del Profesorado. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado distintos puestos en compañías del sector financiero y de defensa. En Navantia, ha desempeñado diversas funciones en el área de Recursos Humanos y, desde 2023, forma parte del equipo de monodon, contribuyendo a proyectos de exploración tecnológica y emprendimiento industrial en el ámbito deeptech.

La conferencia, de carácter abierto, se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano cómo la industria naval y tecnológica se adapta a un entorno global en transformación.