Ferrol en Común denuncia la situación del servicio de psicología en la concejalía de Política Social

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Actualmente un profesional atiende todo el servicio de psicología dependiente de la concejalía de Política Social, según denuncia Ferrol en Común, cuando lo mínimo por normativa deben ser tres.

Según la formación, el gobierno municipal “non tivo previsión” de la jubilación de uno de estos profesionales y “non facilita solución” para cubrir la baja de larga duración de otro de ellos “quedando así o servizo baixo mínimos”, con una carga de trabajo “inalcanzable” para la única persona, lo que repercute directamente en la población más vulnerable que necesita servicio psicológico.

Proponen la creación de una bolsa de trabajo en esta área de psicología “que poñería fin a calquera problema de recursos humanos”, criticando la decisión del gobierno municipal de destinar a un profesional del trabajo social a agilizar trámites burocráticos del departamento de psicología sin ser estas sus funciones.

Ferrol en Común llevó esta problemática a la comisión de Política Social y la respuesta que recibieron del gobierno era utilizar la bolsa de psicología del departamento de Igualdad para cubrir estas dos plazas, una actuación que para la formación es “inapropiada”, debido a que las pruebas a realizar, ni los méritos de las personas participantes en esta oposición “teñen o mesmo valor nin a mesma especialidade.”

Al mismo tiempo, critican que estos puestos de psicología no se tuvieron en cuenta en la nueva RPT “e non se actuou de maneira responsable cun servizo onde non debería presentar nunca problemas de recursos humanos pola súa relevancia na vida das persoas.”