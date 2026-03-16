La casa de la cultura de Valdoviño acoge la exposición «Bastión de la mente»

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Con un recorrido guiado a cargo del artista Dani Mouriz, se inauguraba este pasado viernes 13 al atardecer la exposición «Bastión de la mente» en la casa de la cultura de Valdoviño.

La concejala de Cultura, Rosana García, presidía el acto e invitaba al vecindario a visitar la muestra y dejarse sorprender por las obras del autor, que combina la pintura acrílica con diversos elementos como plástico, tarjeta, papel, cristal o vegetales. Cada pieza cuenta una historia y transmite un sentimiento, convirtiéndose el proceso de creación en una auténtica terapia liberadora de emociones para el artista.