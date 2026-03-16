La SAF celebra Fray Angélico y entrega su X Paleta de Plata  

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Este pasado sábado día 14 en el Parador de Turismo de Ferrol la Sociedad Artística Ferrolana- SAF celebró su 42ª edición de Fray Angélico, patrón de los artistas plásticos.

Durante la celebración del evento se hizo entrega de la X Paleta de Plata, la máxima distinción de la veterana entidad cultural, a la pintora Corín Cervera, y se nombraron nuevos Socios de Honor al General de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz– ausente por motivos de agenda- a la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares, al director del Museo Naval de Ferrol, CF Juan Gómez Corbalán, y al director gerente de la Fundación Exponav, Rafael Suárez Pérez– ausente también este último debido al reciente fallecimiento de un familiar cercano-.

Tras el almuerzo, el directivo Pastor Costa tomó la palabra para leer el acta de la Junta Directiva en que se concedieron los galardones y acto seguido el presidente de la SAF, el Dr. Ricardo Díaz Casteleiro Romero dedicó unas palabras a los asistentes, para posteriormente proceder a la entrega de los mismos.

El primero de los galardones fue entregado a la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares, de manos del propio Presidente de la SAF, la cual se mostró muy agradecida y dedicó unas palabras.

https://galiciaartabra.es/wp-content/uploads/2026/03/VID-20260315-WA0021.mp4 Intervención de Ana Isabel Ares-Video G. Artabra

El acto contó con la presencia y participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que hizo entrega del título de Socio de Honor al director del Museo Naval de Ferrol CF Juan Gómez Corbalán, el cual también agradeció recibir este galardón en su nombre y en del propio Museo Naval.

El último de los galardones sería para el más relevante y emotivo de todos, la X Paleta de Plata a la pintora e ilustradora Corín Cervera, delegada de arte y comisaria de los ya tradicionales Salones de la Mujer en la Pintura de la SAF.

El presidente de la sociedad fue el encargado de entregar el preciado galardón; un merecido reconocimiento, como es la concesión de esta Paleta de Plata, que crearía la SAF en febrero del 1977, como galardón para premiar la creatividad, la atención y promoción de la Pintura, en el seno de la Asociación…premio que coincidió casualmente con el cumpleaños de la galardonada, doble celebración para ella que acompañada por varios miembros de su familia recogió con agradecimiento y emotividad, tal como demostraron sus palabras.

Intervención de Corín Cervera-Video cedido

Sería el propio alcalde, quien cerraría el turno de intervenciones dirigiendo unas palabras a los asistentes, en las que ensalzó la elección por parte de la SAF de los cuatro nuevos socios de Honor así como las cualidades de Corín Cervera como X Paleta de Plata.

Intervención del Alcalde Jose M. Rey Varela. Video G. Artabra

Aprovechó el alcalde para dar un repaso a la situación actual de la cultura en la ciudad, destacando la puesta en marcha del Museo de Ferrol y del reciente anuncio del hito que representará el acuerdo de colaboración entre la Xunta de Galicia, la Universidad y el propio ayuntamiento de Ferrol para la construcción del nuevo centro de investigación del Campus Industrial y alabando los años de trabajo y dedicación de la SAF para con la cultura de Ferrol.

No faltó en este encuentro como broche final el ya tradicional sorteo de regalos entre los asistentes a la celebración, contando como cada año con libros de arte donados por la Diputación y el Concello de Ferrol, así como numerosas fotografías, cuadros y dibujos donados por varios artistas de la entidad así como diferentes empresas y comercios locales que colaboraron en esta festividad.