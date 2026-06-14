A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza unha nova edición do S. Xoán de Cedo de Sedes

14 junio, 2026 Dejar un comentario 355 Vistas

A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza para o venres 19 de xuño unha nova edición do “S. Xoán de Cedo Sedes” para celebrar un ano más esta actividade tan ligada á nosa tradición cultural.

Fuente Asociación Vai Rañala Meu!

A actividade que terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes comezará ás 18:00 horas cun obradoiro de Xogos Populares para grandes e pequenos guiado pola Asociación “OS Picos do Sol”, a partir das 20:30 horas contarase coa actuación da Banda de Gaitas de Ladrido que abrirán o programa de actos entorno á música tradicional.

Fuente Asociación Vai Rañala Meu!

A partir das 21:00 horas darase inicio á churrascada popular cun prezo de 12 € ración que contará de churrasco, cachelo, e medio chourizo roxo e medio criollo. Como broche final da festa contaremos coa actuación do grupo folk Mediarea que a partir das 22:00 horas presentará o seu novo traballo “Virando por avante”

A celebración rematará co prendido da tradicional lumeirada de S. Xoán. A actividade esta organizada pola Asociación Cultural Vai Rañala Meu! coa colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.

Fuente Asociación Vai Rañala Meu!

 

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