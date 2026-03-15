Triple sobre la bocina del BBCA masculino para recuperar la sonrisa con una victoria épica

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Épica victoria del Costa Artabra sobre la bocina, en un trabajado encuentro este sábado ante Salesianos, donde a pesar de las adversidades, los locales nunca perdieron la fe en llevarse la victoria.

Comenzaba el encuentro en el Javier Gómez Noya, muy igualado, con diferencias mínimas para ambas escuadras, que rápidamente eran enjugadas por el rival, el toma y daca se mantiene durante los diez minutos y el cuarto se cierra con un 22-21.

El segundo cuarto comienza de la misma manera ambas escuadras, pero el ataque local se atasca y los visitantes con un juego endiablado y varias canastas de mucho mérito, toman ventaja, esta llega a su máximo para cerrar el cuarto con el electrónico en 30-38.

Tras pasar por el descanso, Salesianos sale mejor al partido y alcanza su mayor ventaja a falta de 6:35, con el 33-45. A partir de ese momento los visitantes entran en trance, una asfixiante defensa mete al BBCA en partido y sólo pequeños errores por exceso de ganas impiden un mejor parcial. El cuarto se cierra 47-51 con todo por jugarse en el último.

Los locales suben una marcha más y no solo consiguen ponerse por delante, sino que fijan una renta de 8 puntos a falta de 4:05 para el final, pero los jugadores vigueses hacen unos minutos espectaculares y consiguen empatar el partido, poniendo a los departamentales contra las cuerdas. Una última defensa espectacular de los ferrolanos, permite recuperar el balón para que Mario, que volvía de una lesión, anotara un triple de casi 9 metros sobre la bocina que hacía enloquecer el pabellón.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Isma (11), Unai (2), Rivas (21), Pita (0), Brais (8)-cinco inicial- André (4), Mario (7), Pevi (12), Diatta (0), David Gómez (0), Adri (0) y Sande (0).