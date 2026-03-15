Tres puntos muy luchados para el Valdetires Ferrol en Cáceres

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Hasta casi el último segundo tuvo que sufrir el Valdetires Ferrol para conseguir la victoria por un ajustado 3-4 en su visita al Colegio San José, en la 23ª jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.

Las ferrolanas no estuvieron cómodas en ningún momento en este partido, a pesar de que quisieron darle velocidad al juego, con posesión del esférico, aunque en defensa no tenían la contundencia habitual, lo que hacía que las locales pudieran adelantarse a cuatro minutos para el descanso con un gol de Patricia, pero, justo en el último minuto, Mery se emergía como una de las protagonistas de este partido con dos goles casi seguidos, dejando el marcador en 1-2 al descanso.

Tras la reanudación, Irene ampliaba distancias para el Valdetires Ferrol a los dos minutos, aunque, casi en la siguiente jugada Isabel hacía el 2-3.

Las locales tenían que ir a por todas, sabiendo que cada partido para ellas es una final en su lucha por querer salir de la zona de descenso, presionando y creando problemas a las ferrolanas, a lo que se sumaban varias decisiones arbitrales que no eran del agrado de las verdes.

Se llegaba a una recta final que iba a tener de todo, empezando con un gol de Monti que parecía encarrilar el partido con el 2-4, pero nada más lejos de la realidad, Paula anotaba en el último minuto el tercero y el Colegio San José tuvo dos oportunidades para empatar desde el doble penalti. El primer lanzamiento, a falta de 26 segundos lo detiene la portera Natali y el segundo, ya con solo 6 segundos por disputarse, se va fuera para alegría de un Valdetires Ferrol que se llevaba este partido por 3-4.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 36 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Segosala, en un partido que se disputará el sábado 21, a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Colegio San José: Natalia, Elsa, Paula, Isabel, Aurora – también jugaron – Alba, Candela, Lucía, Laura, Patricia, Nuria y Carolina.

Valdetires Ferrol: Natali, Patri Corral, Irene, Tere, Laura Fernández – también jugaron – Iria, Monti, Mery, Giselle Tais y Paula Alonso.

Árbitros: Jorge Gómez y Raúl Durán, junto con Laura Corbacho como asistente (Comité extremeño). Amonestaron a la local Candela y a las visitantes Paula Alonso y Patri Corral, como al entrenador Manu Lombardía.

Goles: 1-0 Patricia min.16, 1-1 Mery min.19, 1-2 Mery min.19, 1-3 Irene min.22, 2-3 Isabel min.23, 2-4 Monti min.35, 3-4 Paula min.39.

Pabellón: Multiusos Ciudad de Cáceres.