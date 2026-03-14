El Racing fue incapaz de superar al Ourense CF

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M.V. Al igual que sucediera en la primera vuelta, los de Ferrolterra no pasaron del empate en O Couto ante el conjunto ourensanno. Álvaro Giménez hacía el 0-1 en una buena primera parte de los verdes. En la segunda mitad, el Racing bajó mucho su nivel y recibió el 1-1 como castigo obra del ex – racinguista, Enol Coto. Los de Fernández Romo perdieron en Ourense una oportunidad de oro para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Ventaja racinguista al descanso tras una seria primera mitad

Con la baja de última hora de Álvaro Juan por enfermedad y la entrada de David Concha en el carril derecho para sustituirlo, salió el Racing a un partido que tuvo un ritmo frenético en los primeros minutos de juego, donde ambos equipos quisieron hacerse con la posesión del balón. La primera ocasión clara fue para los verdes, con un córner bien lanzado por Tejera que cabeceaba Artetxe y se encontraba con una gran parada de Ratón. Cogía el mando del partido el Racing, teniendo que ver los locales dos amarillas para frenar a los verdes en el primer cuarto de hora.

En el minuto 18 llegaba el 0-1 al cabecear Álvaro Giménez en el segundo palo un centro desde la izquierda de Sergio Tejera, llevando la alegría al más de medio millar de racinguistas presentes en la grada.

Tras unos minutos de centrocampismo, los locales tenían su primera ocasión, con un disparo de Guerrero que la defensa verde enviaba a córner. Respondió el Racing pisando el área rival, destacando una floja chilena de Dacosta que se marchaba desviada. Replicaron los ourensanos con un fuerte disparo de Raúl Hernández que rechazaba Parera. Acto seguido, cabezazo flojo de Álvaro Ramón a las manos de Ratón. Gritos de Racing, Racing, Racing desde la grada de Preferencia para celebrar que los de Romo se marchaban con ventaja al descanso en O Couto, aunque con susto en el descuento al pedir tarjeta roja para Dacosta el Ourense CF, pero el árbitro tras ver el monitor, se ratificó en su decisión de mostrarle solamente la amarilla.

El Racing desapareció del partido hasta los últimos minutos

La segunda mitad comenzó de la peor manera posible para los intereses racinguistas. El lateral derecho Enol Coto, tras una gran jugada individual, disparaba y anotaba el 1-1 en el minuto 52. Minutos más tarde era Amin el que con un cabezazo llevaba peligro por parte local.

Fernández Romo cambiaba piezas y también la disposición táctica del equipo, pero el Racing no estaba dando la talla en esta segunda parte. Martín Ochoa y Raúl Hernández acentuaban el peligro por parte del equipo ourensano.

En el tramo final del encuentro, despertó el Racing pidiendo un penalti por un claro empujón sobre Álvaro Giménez que el colegiado, tras revisar el monitor, no consideró como punible. Posteriormente, un fuerte disparo de Álvaro Ramón se encontró con una gran parada del meta local, Ratón.

Los dos delanteros fichados en invierno, Ekain Azkune y Martim Tavares, dispusieron de 30 y de 10 minutos, respectivamente, en este encuentro, pero ninguno estuvo cerca en ningún momento del camino del gol. En definitiva, un encuentro que el Racing tenía en ventaja y relativamente controlado al descanso, se escapó en la segunda mitad por un bajón general de un equipo racinguista que se dejó empatar por un equipo de la zona baja en este encuentro. Dos nuevos puntos que vuelan y que por desgracia, ya no volverán…que,

La Marea Verde presente en O Couto no pudo celebrar una victoria

Gran desplazamiento de la afición racinguista a este nuevo derbi gallego, con más de 600 aficionados de Ferrolterra en las gradas de O Couto. Los seguidores verdes no pudieron celebrar la victoria del equipo; gozaron y animaron en la buena primera mitad del Racing, pero tuvieron que lamentar una cara mucho más gris del equipo en una segunda mitad, lo que acabó condenándolos al empate. Habrá que esperar al próximo domingo día 22 a las 18:15 en el Estadio de A Malata para ver si se puede celebrar una victoria ante el Barakaldo CF, en un duelo ante un rival directo en la lucha por jugar los play-offs de ascenso a Segunda División.

FICHA TÉCNICA:

Ourense CF -(1): Ratón, Enol Coto, Carmona, Jelbat, Hugo Sanz, César Moreno (Yuste, min 56), Rabadán, David Muñoz (Iker Punzano, min 68), Guerrero (Luis Rivas, min 79), Raúl Hernández y Martín Ochoa (Amin, min 68).

Racing de Ferrol- (1): Miquel Parera, David Concha (Azkune, min 66), Edgar Pujol, Artetxe, Saúl García, Álvaro Ramón, Fabio, Tejera (Gorostidi, min 86), Jairo (Pascu, min 66), Dacosta (Migue Leal, min 56) y Álvaro Giménez (Martim Tavares, min 86).

Goles: 0-1, min 18: Álvaro Giménez; 1-1, min 52: Enol Coto.

Árbitro:Ekaitz García (Vizcaya). Amarillas para Jelbat y César Moreno en el Ourense CF. En el Racing, Dacosta vió la amarilla.

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada de Primera Federación disputado en O Couto, que registró un muy buen ambiente, con aproximadamente unos 600 espectadores del Racing en la grada de Preferencia..

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

LA REGIÓN

El Ourense CF empata en el derbi gallego ante el Racing de Ferrol (1-1)

Ourense CF y Racing de Ferrol se reparten los puntos en un derbi gallego muy igualado. Enol Coto anotó para los de Llácer en la segunda mitad pero el empate no le sirve de mucho a los azulones para alejarse del descenso.