Pepitas 2026-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

Como cada año en la víspera de San José se celebra en Ferrol la tradicional Fiesta de las Pepitas en las que los rondallistas con sus capas adornadas de coloridas escarapelas alegran las calles con sus canciones acompañados de guitarras, bandurrias, laúdes…Es la cita musical que precede a la Semana Santa en la que los cantores exaltan la belleza de la mujer ferrolana, como los trovadores del amor cortés con sus poemas ensalzando las virtudes de la amada.

Esta singular tradición se celebra desde hace más de cien años, valiéndole ser declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Para este 2026 está prevista la participación de unas doce rondallas procedentes de Ferrolterra, Eume y Ortegal comenzando la fiesta con una gala en el Teatro Jofre en donde tendrá lugar el acto institucional de homenaje a las madrinas y a los rondallistas de honor, para después comenzar la música en la Plaza de Armas.

En cada edición las rondallas presentan partituras de nueva creación con lo que se contribuye a enriquecer el patrimonio inmaterial de la cultura ferrolana.

Particularmente me honra haber contribuido con dos piezas, el vals Cantad a mi trovador y el pasacalle Pasa el Lucero del Alba, generándose la consiguiente controversia de si era yo o no la primera o la segunda o la tercera o etc, etc, etc.…mujer en escribir música para las rondallas. Estas cosas que pasan y no se dan aclarado, viniendo a ser la conclusión que, como bien sabemos todos, el orden de factores no altera el producto y ahí queda mi humilde contribución para Ferrol y el pueblo ferrolano.

También estamos con la controversia del papel femenino dentro de las agrupaciones, que antes fue como fue, derivado de los condicionantes sociales existentes y hoy es como es, ya que la sociedad ha ido evolucionando‒ Ma Non troppo‒. Lo importante es que en estos días se crea un ambiente especial en Ferrol disfrutando de la música que es amada y que ama a todos los ferrolanos.