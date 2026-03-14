Eventos para este domingo, día 15 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-« La naturaleza en su sabiduría nos demuestra que después de soportar los días más grises, la vida nos recompensa regalándonos días primaverales muy hermosos.»

Quedan 291 días para finalizar el año.

Hoy feria mensual en Ferrol, tercer domingo de mes, en la avenida de Esteiro.

Día Mundial de los Derechos de los consumidor.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Raimundo, César, Probo, y Matrona

–Todos los que han nacido el día 15 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TAL DÍA COMO HOY

(1900)- Falleció en Ferrol Francisco Suárez García, (Ferrol,31 de marzo de 1827). Fue un periodista, escritor y político gallego. Presidente del comité del Partido Republicano Democrático Federal, fue alcalde de la ciudad en octubre de 1868. En 1871 fundó el periódico El Trabajo. Participó en la sublevación federalista-cantonal ferrolana de octubre de 1872 y en 1873 fue elegido diputado por Ferrol.

(1937)- Fue fusilado en Ferrol Luís Pérez Carballal, (n. en Sanxenxo). Fue un médico y militar gallego. Coronel médico de la Armada retirado. Miembro de Irmandades da Fala de Ferrol, firmó el Manifesto de la Asemblea Nacionalista de Lugo. Fue conferenciante del Ateneo Ferrolán y miembro de la logia masónica Breogán. Tras el 18 de julio de 1936 fue detenido en Ferrol y condenado a muerte en consejo de guerra.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE DOMINGO

Para este domingo se espera un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad baja de precipitaciones débiles.

Estado del cielo: Predominarán los intervalos nubosos durante gran parte del día. Es posible que se produzcan lluvias escasas o lloviznas, con una probabilidad de precipitación cercana al 20%.

Temperaturas: Los termómetros oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 13°C.

Viento: Soplará de componente noroeste con una velocidad media de unos 8-10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 16 km/h.

Humedad: Se mantendrá alta, en torno al 85%.

Radiación UV: Muy baja (índice 1), por lo que no se requiere protección especial.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

–10.30h.- La concelleira de Turismo, Maica García, participa en la actividad “Redescubre San Felipe”. Muelle de Curuxeiras, salida de la lancha. De 11.00 a 12.00 horas Conversa sobre la historia del castillo a cargo de José López Hermida y Eliseo Fernández.

EN LO CULTURAL

En Neda

–El local A Piruchela de Neda acoge una conferencia dedicada a la tradición de los gigantes y cabezudos, a cargo de Julio I. González Montañés, licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte. El ponente abordará la presencia histórica de estas figuras emblemáticas, con especial atención a las comparsas que recorrían las calles de Neda y de diversos barrios de Ferrol hasta finales de la década de los 60. Esta iniciativa forma parte del trabajo que la entidad está desarrollando para recuperar esta tradición en el municipio, y que culminará con la organización de un gran Encuentro de Gigantes y Cabezudos en el mes de junio.

En Cabanas

Cabanas continúa con las proyecciones de su primer festival de cine, el Fervenza, dedicado a los géneros del terror, el thriller, la ciencia ficción y la fantasía. Organizado por la asociación Tarde Piache, en la Casa da Cultura.

Hoy domingo, Sesión Infantil (16.30 horas) con cortos de la categoría Fervenza Miúdo y la película Abominable. Y las Sesiones Adultas contarán con una doble cita. La primera, a las 18.45 horas, incluirá cortometrajes de Fervenza Brava y el filme No hables con extraños. La segunda, a las 21.30 horas, proyectará los cortos de Fervenza 48h y el largometraje Smile 2, en versión original subtitulada.

En As Pontes

–En Casa Dopeso se proyectará a las 17.00 horas la película familiar “Little Amélie”, mientras que a las 19.30 horas podrá verse “As liñas discontinuas”.

EN LO SOCIAL

En Ferrol

–Feria Pirata en el pabellón Santa Mariña, con entrada gratuita. Creadores de Ferrolterra y la Asociación dos Veciños de Santa Mariña do Vilar, organizan un nuevo mercado de artesanía, segunda mano, antigüedades y alimentación bajo la temática de Feria Pirata, por lo que animan al público a acudir disfrazado. La cita incluirá concurso de cosplay, hinchables para los más pequeños, pintacaras y sorteos a lo largo de toda la jornada. Además, contarán con el pulpeiro de Landeira.

VIII FEIRA DO QUEIXO EN MOECHE

El Recinto Ferial de Moeche se abre esta mañana ,a las 10.00 horas hasta las 19.00 horas, para celebrar la VIII edición da Feira do Queixo. Este año acuden cerca de setenta expositores gallegos, de otras comunidades y de otros países, destacando también el mercado de artesanía agroalimentaria impulsado por la Deputación da Coruña. . Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de un programa que incluye demostraciones de cocina a cargo del chef André Arzúa (11.30, 12.30 y 13.30 horas), catas comentadas por el maestro quesero Alejandro Valladares (12 y 13.30 horas), talleres de cerámica para niños y adultos (13.15 y 16.30 horas), talleres infantiles de elaboración de queso (13.15 y 16.30 horas) y sorteos (14.15 y 19.00 horas) y un espectáculo familiar con Peter Punk Pallaso. La cita estará amenizada por música tradicional con Gaiteiros Fiúncho (13.00) y culminará con el concierto de De Ninghures (19.30 horas).

Como gran atractivo, se habilitará el Tren do Queixo, de carácter gratuito, con salida desde Ferrol a las 10.45 horas y vuelta a las 13.15, 17.15, 19.05 y 20.55 horas (el traslado en bus de la estación al recinto ferial es gratuito).

También se podrá visitar una muestra de madera, pintura, cestería y cantería.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–Hasta el 21 de marzo en la Biblioteca Municipal de Narón, exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas., dentro de los actos del 8-M.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.