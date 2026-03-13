O Parrulo Ferrol se queda cerca del empate ante los líderes de ElPozo Murcia Costa Cálida

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O Parrulo Ferrol puso en aprietos a los líderes de ElPozo Murcia Costa Cálida, pero no pudieron evitar la derrota por 3-2, en la 22ª jornada de la Primera División, disputado en la tarde del viernes, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

El partido empezaba con los murcianos queriendo llevar el peso del juego, buscando crear peligro desde las primeras jugadas con un intento de Ricardo desde diez metros a media altura que evitaba Caio César, en la primera de varias intervenciones que tuvo en estos primeros minutos, sacando también una buena mano a David Álvarez cuando lo intentó regatear dentro del área, o imponiéndose en un uno contra uno a Ligeiro en un robo en la frontal.

Los ferrolanos basaban su juego con una media pista agresiva, buscando los fallos de los jugadores de ElPozo Murcia Costa Cálida, teniendo Novoa dos ocasiones en poco tiempo, la primera desde la línea de fondo casi sin ángulo que lo desviaba a córner Henrique y, a continuación, con un tiro raso desde la frontal que se marchaba fuera por poco.

Los locales tuvieron una buena ocasión para ponerse por delante pasada la medianía del periodo en un centro al segundo palo desde el borde del área de Adri Rivero a Miguel Palacio, pero este último no llegaba por muy poco. También lo volvía a intentar en la siguiente jugada David Álvarez al enganchar un balón al primer toque desde diez metros que se quedaba a escasos centímetros del palo.

Finalmente, los que conseguían ponerse por delante eran los jugadores de O Parrulo Ferrol, con Morgato recibiendo un balón dentro del área mientras se caía, anotando en el rebote el 0-1. Por desgracia, la alegría tan solo duraba unos segundos, lo que tardaba Ricardo en empatar el partido de tacón dentro del área en una jugada de saque de banda.

A falta de dos minutos los murcianos llegaban a las cinco faltas, pero esto no conllevaba un juego más conservador, con los ferrolanos subiendo líneas para romper el empate, pero el segundo tanto llegaría a tan solo 38 segundos, en una jugada de falta lateral que Bebe anotaba por alto desde el borde del área, dejando el marcador en 2-1.

El segundo periodo empezaba con los ferrolanos yendo a por todas con un tiro de Diogo desde diez metros por raso que se marchaba fuera por poco, en un juego disputado entre los dos equipos, pero la primera que tenían los murcianos iba para dentro con un gol de Rafa Santos al segundo palo en una rápida recuperación de equipo.

A pesar de este 3-1 en el marcador, O Parrulo Ferrol no bajaba los brazos, luchando con todas sus fuerzas para recortar distancias, intentándolo Malaguti con un tiro de espaldas dentro del área en una jugada de saque de banda que se va fuera por muy poco y, escasos segundos después, lo volvía a intentar con un tiro desde diez metros por alto que despejaba Henrique.

Diogo enviaba un balón al fondo de la red en el minuto 29 rematando un centro muy ajustado de Novoa desde la línea de fondo, pero lo hacía con su brazo, anulando el tanto al momento los colegiados y, tras la solicitud del SV de los ferrolanos, ratificaban esta decisión, por lo que el tanto no subía al marcador.

Los ferrolanos subían sus líneas buscando el segundo gol, obligando a ElPozo Murcia Costa Cálida en centrarse en labores defensivas, aunque tuvieron una muy clara con un balón de Ligeiro al palo desde la frontal del área a media altura.

Se llegaba a la recta final del partido con los dos equipos con cinco faltas en su casillero, saltando a falta de cinco minutos Novoa como portero-jugador en la pista, con ElPozo Murcia Costa Cálida teniendo varios intentos a portería vacía a larga distancia que se marchaban fuera y, posteriormente, era Niko Vukmir el que salía como portero-jugador, dando sus frutos al hacer el 3-2 con un gol por raso desde el borde del área.

O Parrulo Ferrol iba con todo en los segundos finales, luchando hasta el final con este juego de cinco y, a pesar de llegar con peligro a la portería local, este 3-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 27 puntos, en el 10º puesto de la tabla, a la espera del resto de resultados de la jornada. Este miércoles, aprovechando el parón por la Copa de España, los ferrolanos volverán a saltar a la pista, visitando al Lugo Sala en las semifinales de la Copa Galicia, en un partido que se disputará a las 20:45 horas, en el Pabellón Municipal de Lugo.

ElPozo Murcia Costa Cálida: Henrique, Ricardo, Rafa Santos, Ricardinho, Bebe – también jugaron – Marcel, Miguel Palacio, David Álvarez, Adri Rivera, Gadeia, Ligeiro, Meseguer, Bebe y Dener.

O Parrulo Ferrol: Caio César, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Niko Vukmir – también jugaron – Iván Rumbo, Morgato, Jhoy, Turbi, Rubén Orzáez, Malaguti y Bruno Días.

Árbitros: Fernando Faubell y José Lázaro, junto con Andrés Botella como tercer árbitro y Beatriz Riquelme como asistente (Comités aragonés y murciano). Amonestaron a los visitantes Jhoy y Malaguti.

Goles: 0-1 Morgato min.16, 1-1 Ricardo min.16, 2-1 Bebe min.19, 3-1 Rafa Santos min.24, 3-2 Niko Vukmir min.38.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.