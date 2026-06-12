La Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol ya alcanza los 250 jugadores y jugadoras para la próxima temporada

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O Parrulo Ferrol continúa con el periodo de solicitud de nuevas inscripciones para su Escuela de Fútbol Sala, configurando los equipos de cara a la temporada 2026-2027. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio para todas las categorías masculinas y femeninas.

La entidad ferrolana contará una temporada más con equipos desde la categoría chupete, para niños y niñas nacidos en 2023, hasta la categoría juvenil, que abarca a jugadores y jugadoras nacidos entre 2008 y 2010.

En estos momentos, ya son más de 250 los niños y niñas que formarán parte de la Escuela en la próxima campaña, consolidando así la estructura de base del club.

Las personas interesadas en inscribirse pueden formalizar la solicitud cumplimentando el formulario disponible en la oficina del Pabellón de A Malata, ubicado en Pabellón de A Malata, en horario de atención durante la próxima semana, del lunes 15 al viernes 19.

El horario establecido es el siguiente: de lunes a jueves en turno de mañana, de 10:30 a 13:00 horas, y el jueves también en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Asimismo, el formulario puede descargarse a través de la página web oficial www.oparrulofs.es, para posteriormente ser entregado en la oficina del pabellón dentro de los horarios indicados.

Una vez recibidas las solicitudes, la dirección de la Escuela las valorará y se pondrá en contacto con las familias para comunicar la aceptación de la plaza o, en su caso, la inclusión en lista de espera.