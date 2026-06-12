El Valdetires Ferrol confirma las bajas de Leti Rojo, Patri Corral y Giselle Tais

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El Valdetires Ferrol continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que el club ya ha comenzado a definir tanto las salidas como las renovaciones e incorporaciones.

En el apartado de bajas, la entidad ferrolana ha confirmado hasta el momento la marcha de tres jugadoras: Leti Rojo, Patri Corral y Giselle Tais, que no continuarán en el proyecto la próxima campaña.

En cuanto a la configuración del equipo, el club ya tiene asegurada la continuidad de Irene Cela, así como el regreso de Carol Senra. A estas dos piezas se suman otras cuatro renovaciones ya cerradas y cinco incorporaciones confirmadas para la próxima temporada, aunque desde la entidad señalan que irán siendo anunciadas de forma progresiva en las próximas semanas.

Respecto al cuerpo técnico, el club tiene pendiente de cerrar una última pieza, si bien todo apunta a que se mantendrá la misma estructura de la pasada campaña, con Manu Lombardia al frente del banquillo.

Desde el Valdetires Ferrol aseguran que el trabajo continúa en marcha para completar la plantilla definitiva y dar a conocer próximamente todas las novedades del proyecto deportivo de cara al nuevo curso.