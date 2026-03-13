Presentada la revista Ecce Homo y el procesionario de la Semana Santa Ferrolana 2026

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El presidente de la Junta de Cofradías desgranó los contenidos de la revista, junto con el procesionario, en la antigua capilla del Torrente Ballester.

El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, Fernando Iguacel Selle, presentó en la tarde de este viernes, 13 de marzo,en el Centro Cultural «Torrente Ballester» la nueva edición de la revista Ecce Homo destacando su nacimiento en 2021, y que contó también con las intervenciones del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros, y el alcalde José Manuel Rey Varela. “Dos publicaciones -dijo el presidente de la Junta- que representan no solo el corazón de nuestras cofradías, sino también la memoria viva de una tradición que, año tras año, continúa creciendo, emocionando y acercándonos a nuestra identidad más profunda”.

El acto se vio muy concurrido con asistencia de los presidentes y hermanos mayores de las cinco cofradías y hermandades de la Semana Santa, así como por la senadora, Verónica Casal Míguez; el teniente alcalde de la corporación , Javier Díaz Mosquera y las ediles María del Carmen Pieltain Fernández y Maica García Fraga; la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares Pernas; el almirante e hijo adoptivo de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz; la jefa de protocolo del concello, Leonor Bermejo Fanjul; y un buen número de cofrades y de asociaciones culturales, sociales y vecinales.

Presentó el acto la secretaria de la Junta General de Cofradías y Hermandades, María José Paz,

MEMORIA VIVA DE UNA TRADICIÓN (Fernando Iguacel)

En primer lugar intervino el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle, quien dedicó unas palabras de agradecimiento y saludo « Es un verdadero honor darles la bienvenida a este acto de presentación de la Revista y el Procesionario de la Semana Santa de Ferrol 2026, dos publicaciones que representan no solo el corazón de nuestras cofradías, sino también la memoria viva de una tradición que, año tras año, continúa creciendo, emocionando y acercándonos a nuestra identidad más profunda.

La revista que hoy presentamos se ha elaborado —como siempre— desde el rigor, el cariño y la devoción. En sus páginas encontrarán el reflejo de lo que somos: un pueblo que conserva su historia, que cuida su patrimonio y que vive intensamente cada momento de la Semana Santa. Este año 2026 comienza con los saludas del Obispo, el presidente de la Xunta de Galicia, del presidente de la Diputación, del alcalde de Ferrol y el último, el mío, como presidente de la Junta de Cofradías.

En ella destacamos investigaciones históricas, entrevistas, artículos de reflexión, fotografías inéditas y una mirada actualizada a todo aquello que da vida a nuestras cofradías y hermandades.

El procesionario

Junto a la revista presentamos también el Procesionario 2026, una guía esencial que recoge con detalle cada una de las procesiones que recorrerán nuestras calles durante la próxima Semana Santa.

En sus páginas se desgranan, una a una, las procesiones que marcan nuestro calendario pasional. Encontrarán descritos los itinerarios y horarios; este año vienen señaladas también “las manzanas del silencio” en las procesiones del Miércoles Santo al Sábado Santo.

Del mismo modo, el procesionario incluye los actos litúrgicos, cultos y eventos culturales que conforman el programa oficial, y que son parte fundamental del camino espiritual y comunitario que nos conduce hacia estos días tan especiales.

Apoyo a la música tradicional

Pero hoy, además de hablar de las publicaciones, queremos poner en valor una presencia muy especial. Me refiero a la Rondalla Añoranzas, decana de las rondallas de Ferrol, que será la encargada de poner el broche final a este acto.

Su música, tan profundamente vinculada a nuestra ciudad, guarda la esencia de generaciones que han mantenido viva una tradición que forma parte inseparable de nuestra identidad cultural.

Este año, la Junta de Cofradías ha decidido que sea precisamente esta rondalla la que nos acompañe en una fecha tan significativa, a la cual le agradecemos su participación en este acto. Un gesto que no solo reconoce su trayectoria, sino que además se suma a una petición justa y necesaria: que la Fiesta de las Pepitas sea declarada, cuanto antes, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Porque Ferrol, su música, sus rondallas y sus tradiciones merecen ese reconocimiento y ese valor.

Que la presencia de Añoranzas hoy, en esta presentación, sirva como símbolo de esa unión entre nuestras celebraciones más queridas, y como recordatorio de que el patrimonio inmaterial también se defiende, se protege y se ensalza.

Permítanme concluir agradeciendo el trabajo incansable de las cofradías, de los colaboradores de ambas publicaciones, de los autores, fotógrafos, diseñadores y todas las personas que hacen posible que la Semana Santa de Ferrol siga avanzando, creciendo y emocionando. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un año más

en este camino que nos lleva hacia la Semana Santa de 2026, una cita que, estamos seguros, volverá a llenar nuestras calles de devoción, arte y sentimiento».

EL VALOR RELIGIOSO Y CULTURAL (García Cadiñanos)

Tras estas palabras el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, se dirigió a los asistentes al acto recordando el valor religioso y a la vez cultural de la Semana Santa Ferrolana.

Unas palabras que nos llevaron a las pronunciadas durante el reciente pregón de la Semana Santa.

«Deseo al nuevo equipo, con ánimos al nuevo presidente, Fernando Iguacel, mis mejores deseos para que la Semana Santa sea referente internacional; y un mensaje para “que se note” en las calles, en nuestra ciudad… pero sobre todo, en nuestro corazón y en nuestra fraternidad·y que juntos rememos en la misma dirección».

«Se pronunció varias veces la palabra abrir, pues bien..abrámonos también al diferente, al que es distinto, a los otros, para crecer juntos en la fraternidad, para que la Paz de la Pascua sea una realidad», finalizó el obispo diocesano.

COMPROMISO DE LA XUNTA CON LA SEMANA SANTA FERROLANA (Martina Aneiros)

Por su parte la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros, reivindicó las publicaciones de la revista Ecce Homo y del procesionario como herramientas de conocimiento y aprendizaje.

Aneiros aprovechó para agradecer el trabajo de los colaboradores de la revista así como el de las cofradías, recordando que “gracias a su esfuerzo, la Semana Santa de Ferrol es lo que es hoy”.

Durante su intervención, Aneiros comprometió el compromiso de la Xunta de Galicia de “seguir avanzando juntos en esta Fiesta de Interés Turístico es también una buena muestra de Galicia Calidade”, apuntando que “si algo es ejemplo de calidad gallega es la Semana Santa Ferrolana”.

ECCE HOMO ES UN DOCUMENTO IMPAGABLE QUE RECOGE LA EXPRESIÓN VIVA DE NUESTRA IDENTIDAD COLECTIVA (Rey Varela)

Y el alcalde, José Manuel Rey Varela, cerró el turno de intervenciones. “Ecce Homo es mucho más que una revista: es memoria, reflexión, cultura y un documento impagable que recoge la expresión viva de nuestra identidad colectiva: nuestra Semana Santa”, afirmó el regidor. » Sus páginas recogen artículos, fotografías y testimonios pero también son capaces de conservar una tradición que atraviesa generaciones».

“Quienes crecemos en Ferrol sabemos que la Semana Santa forma parte de nuestro calendario emocional». «Las cofradías y todas las personas implicadas trabajan con dedicación silenciosa durante todo el año. Un trabajo detrás de las procesiones invisible para el público, por eso esta revista es tan importante, porque da voz a todo lo que sucede alrededor de la Semana Santa”, aseguró el alcalde.

Este acto de presentación sirvió también como “celebración del esfuerzo de una comunidad que cree en su patrimonio cultural, que cuida sus tradiciones y que sigue construyendo, año tras año, una de las Semanas Santas más singulares y admiradas de nuestro país y del mundo”, no en vano atesora más de cuatro siglos de vida y está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El alcalde finalizó sus palabras agradeciendo a la Junta General de Cofradías y Hermandades su intenso trabajo y deseando que Ecce Homo continúe siendo “un espacio de encuentro para todos los que amamos la Semana Santa de Ferrol y en el que las generaciones futuras puedan seguir encontrando en ella el testimonio del que significa para Ferrol vivir estas fechas tan especiales”.

ACTUACIÓN DE «AÑORANZAS»

Y ya como final y como había anunciado Fernando Iguacel la rondalla» Añoranzas» puso el broche de oro. Bajo la dirección de Pascual Montesinos Orts, su componentes interpretaron «María «, «Hoy he vuelto» y la Salve Marinera.

LA REVISTA Y EL PROGRAMA

El programa de mano con los horarios, pasos y recorridos de todas las procesiones incluye, por segundo año consecutivo, los actos litúrgicos de la unidad pastoral del centro de Ferrol y, como novedad, los tramos silenciosos que se realizarán en siete procesiones.

La imprenta de la Diputación de A Coruña se ha ocupado de tirar 15.000 ejemplares del procesionario y 5.000 de la revista Ecce Homo. El público asistente al acto pudo llevarse sus ejemplares, si bien la inmensa mayoría se distribuirán a través de las oficinas de turismo de Ferrol, el Museo de la Semana Santa y el propio local de la Junta de Cofradías, en la calle Magdalena.

DIVERSOS AUTORES

Iguacel Selle destacó que la revista Ecce Homo se ha hecho, un año más, “desde el rigor, el cariño y la devoción” y desgranó los artículos que integran este número. Así, esta vigésimo cuarta edición se abre con un artículo en el que el padre mercedario José Anido Rodríguez reflexiona sobre la espiritualidad de la Orden de la Merced y su historia, poniendo el foco en el mensaje y el carisma del Santísimo Cristo Redentor. José Ramón Caamaño, director de la banda Acotaga, repasa la trayectoria de las bandas y músicos de Ferrol desde sus orígenes hasta los años 30 del siglo XX, aportando numerosas anécdotas y curiosidades. Es la primera parte de un trabajo que continuará en el próximo número de Ecce Homo.

Antonio Sixto García, hermano mayor del Santo Entierro, firma un artículo sobre la efímera Cofradía de la Sagrada Cena y el Paso del Apostolado, que muchos ferrolanos todavía recuerdan y que tuvieron un papel señalado en las celebraciones de la Semana Santa ferrolana. El capellán de la Cofradía de los Dolores y del Nazareno de Ortigueira, Javier Martínez Prieto, cura párroco en aquella localidad, escribe sobre los orígenes de la ceremonia del desenclavo y habla de la recuperación en el año 2022 de esta antigua tradición en Ferrol y en Ortigueira, así como de otros lugares de la Diócesis en la que se celebra.

Se incluyen también en las páginas de este número de Ecce Homo las palabras que pronunció José Evia Gende, hasta hace poco hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, en la presentación de la imagen del Cristo de la Buena Muerte. José Ramón Cancelo, presidente de la Cofradía de las Angustias, rememora la primera procesión de la Caridad y el Silencio que celebró su hermandad y que él vivió siendo un niño, hace 70 años.

Mientras avanzan las obras de la nueva sede de la Fundación del Hospital de Caridad, su presidente-hermano mayor, Alberto Lens Tuero, ha escrito para Ecce Homo un interesante artículo sobre las piezas más destacadas del patrimonio pictórico que atesora la entidad y que serán expuestas en este nuevo espacio. Asimismo, dejando patente el apoyo que la Junta de Cofradías quiere prestar a la fiesta de las Pepitas de Ferrol en su camino para lograr la categoría de Interés Turístico Internacional, Ecce Homo incluye una colaboración de Elena Horjales Leira, presidenta de la Coordinadora de Rondallas, sobre la historia y el arraigo de esta celebración.

Benito Méndez Fernández, profesor del Instituto Teolóxico Compostelán, canónigo de la Catedral de Mondoñedo y director de la revista Estudos Mindonienses, participa en Ecce Homo con la segunda parte de un trabajo sobre el significado de las Siete Palabras que pronunció Cristo en la Cruz. Le sigue en el índice de Ecce Homo el texto del pregón pronunciado en la Semana Santa anterior, la de 2025, que corrió a cargo del jesuita y sacerdote Daniel Cuesta Gómez.

Por último, este número de la revista de la Semana Santa de Ferrol se cierra con las efemérides que nuestra Pasión cumple en este año 2026, por gentileza de César Carreño Yáñez. Una vez más, cada una de ellas es una prueba de la larga historia que atesoran las procesiones penitenciales en Ferrol

Versión digital

La publicación se podrá descargar en versión digital, a partir de mañana, en la web de la Junta de Cofradías, en la dirección www.semanasantaferrol.com.

Además, en los próximos días se colgará en la web y se difundirá por redes sociales y el canal de Whatsapp de la Junta una versión “smartphone” del procesionario, para que quien lo desee guarde en su móvil el resumen de las procesiones y sus horarios.