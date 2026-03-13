Xunta, UDC y el alcalde de Ferrol acuerdan el calendario para crear un centro de investigación en el Campus Industrial

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El Gobierno gallego firma un convenio con entidades de atención a la diversidad para reforzar la FP Básica Adaptada.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, han acordado el calendario para la construcción del nuevo centro de investigación del Campus Industrial.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, las tres partes mantuvieron este viernes una reunión en la que coincidieron en la necesidad de darle el impulso definitivo a esta infraestructura, a través de un convenio de colaboración, prevista para finales de abril.

La inversión en el EI3 ascenderá a casi 14 millones, de los que buena parte se asignaron a la UDC a través de dos anualidades del Plan de infraestructuras universitarias Consellería de Educación (5,6 millones). La cantidad restante procederá de fondos europeos.

En este sentido, el acuerdo entre Xunta, UDC y Ayuntamiento establecerá los compromisos de cada parte, así como el cronograma de aportaciones económicas que realizará íntegramente la Xunta, en función de la evolución de las obras. Así, el objetivo es empezarla a finales de 2026 y tendrán un plazo de ejecución de dos años y medio.

Actualmente, ha indicado la Xunta, la UDC tiene redactado el proyecto básico del edificio y muy avanzado el proyecto de ejecución. Una vez se firme el convenio, la Universidad se compromete a desarrollar «cuanto antes» la tramitación administrativa de la contratación de la dirección de obra y de los propios trabajos de construcción.

En la reunión participaron también el secretario general de Universidades, José Alberto Díez; así como los vicerrectores del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Isabel Ares; de Economía y Planificación Estratégica, Ángel Fernández, y de Infraestructuras y Sostenibilidade, Sonia Vázquez, por parte de la UDC; así como la concejala de Urbanismo, Accesibilidad, Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Ferrol, Blanca García.