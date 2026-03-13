Ale de Paz y Sandra Castelos protagonistas en Neda del programa “Rompiendo moldes”

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Nueva edición del ciclo municipal “Rompiendo moldes”, que busca promover la eliminación de estereotipos de género en el ámbito laboral. La jugadora profesional de fútbol sala, Ale de Paz, y la única técnica de mantenimiento de parques eólicos de Siemens Gamesa en Galicia, Sandra Castelos, fueron las protagonistas de las charlas de este año, promovidas en los centros escolares por el Ayuntamiento de Neda, en el marco de las actividades del 8M.

Ambas residentes de Neda compartieron sus experiencias laborales con los alumnos de 5º y 6º de primaria del CEIP San Isidro y Maciñeira, respondieron a sus preguntas e incluso firmaron autógrafos.

En las sesiones, la futbolista de la selección española, que convirtió su afición infantil en su profesión, habló sobre la desigualdad que, a pesar de los avances, aún existe en el mundo del deporte, y señaló que, incluso hoy en día, las mujeres tienen que demostrar más para ser valoradas en muchos sectores.

Por su parte, Castelos, que a los 40 años dejó su trabajo rutinario en una consultora para cursar un máster en mecatrónica, insistió a los alumnos en la importancia de formarse para desarrollar una profesión que realmente les guste en el futuro, independientemente de su género.

El Ayuntamiento agradece la colaboración desinteresada de estos dos profesionales en una iniciativa a favor de la verdadera igualdad de oportunidades que siempre triunfa en las escuelas.