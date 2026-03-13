Ortigueira refuerza su departamento de urbanismo con la incorporación de un nuevo arquitecto

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El Concello de Ortigueira mejora su gestión técnica con la contratación, efectiva desde este pasado miércoles, de un nuevo arquitecto municipal. Esta incorporación se enmarca dentro de un programa estratégico destinado a los servicios de estudio y actualización del urbanismo local, una iniciativa que busca optimizar los procesos administrativos y garantizar un desarrollo ordenado del territorio.

El nuevo profesional desempeñará sus funciones durante un periodo inicial de nueve meses, tiempo durante el cual centrará sus esfuerzos en el análisis y en aliviar la saturación del departamento. El objetivo principal de este refuerzo es dotar al Servicionnde Urbanismo de una mayor capacidad de respuesta ante las demandas vecinales y los proyectos de infraestructura que el municipio tiene en marcha, agilizando la tramitación de expedientes y modernizando las herramientas de planificación.

Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira, ha expresado su satisfacción por este refuerzo técnico, señalando que “la llegada de este profesional es una excelente noticia para el ayuntamiento porque permitirá desatascar procesos que son fundamentales para el crecimiento económico y social del municipio”.

Calvín ha subrayado además que el urbanismo es el motor que define el futuro de Ortigueira y que, con esta actualización de los servicios de estudio, el gobierno local busca ofrecer una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y facilitar la llegada de nuevas inversiones que redunden en el bienestar de toda la comunidad.