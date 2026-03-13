Eventos para este sábado, día 14 de marzo, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.-«En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabras deben ser libres » (Suetonio)

Quedan 292 días para finalizar el año

Día de π dedicado al número pi por la forma en que se escribe, en el formato usado en los Estados Unidos, el 14 de marzo (3,14).

Día mundial de la Endometriosis.

Día Internacional de Acción por los ríos.

La Iglesia celebra la festividad de los Santos Afrodisio, Arnaldo, León y Matilde

–Todos los que han nacido el día 14 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TAL DÍA COMO HOY

(19 ).Falleció en Madrid Francisco Iglesias Brage, nacido en Ferrol el 21 de mayo de 1900. Fue un piloto de aviación, militar, ingeniero y explorador. Héroe del Jesús del Gran Poder. Miembro de honor del Real Coro «Toxos e froles».

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE SÁBADO

Para esteen Ferrol, se espera un día mayoritariamente nublado con lluvias ligeras intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una máxima de 12°C y una mínima de 10°C.

Estado del cielo: Predominio de nubes durante todo el día, con cielos cubiertos especialmente por la mañana.

Precipitaciones: Hay una probabilidad de lluvia de entre el 30% y el 40%, presentándose principalmente en forma de lloviznas o lluvia débil.

Viento: Soplará del oeste con una velocidad media de unos 18 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h en zonas expuestas.

Humedad: Será alta, situándose en torno al 85-88%, lo que aumentará la sensación de frío.

Índice UV: Muy bajo (nivel 1), por lo que no se requiere protección solar

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

12.00h.- La edil de Mercados, Maica García, y la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitan el punto informativo instalado en el mercado de A Magdalena con motivo del Día mundial del consumidor.

14.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la 42 festividad de Fray Angélico 2026, organizado por la SAF. Parador de Turismo.

17.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la entrega de premios de la First Lego League Galicia. Auditorio de Ferrol.

19.00h.- La edil de Seguridade e Mobilidade, Pamen Pieltain, asiste al Solemne Quinario en honor Santísimo Cristo de la Misericordia. Iglesia Nuestra Señora de los Dolores

18.00h.-La edil de Turismo, Maica García, asiste al cambio de padrino de la Rondalla Só elas. Edificio Afundación.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

12,00 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en las actividades organizadas por la Xunta con motivo do Día Internacional dos Dereitos das Persoas Consumidoras. En el Mercado da Magdalena (rúa Igrexa, 142).

17,00 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la clausura de la XII First Lego League Galicia. En el Auditorio Municipal (avenida do Mar, s/n).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–El castillo de San Felipe centrará este fin de semana un programa especial de visitas abiertas al público dentro de la iniciativa turística Redescubre San Felipe: Historia, Patrimonio e Comunidade, impulsada por el Concello de Ferrol. Hoy sábado habrá una salida en barco desde el muelle de Curuxeiras a las 16.00 horas, seguida de una visita teatralizada a la fortaleza.

–De 16.00 a 21.00 horas el Centro Cívico de Canido acoge una feria de fanzines y láminas autoeditadas que ofrecerá diversas actividades y presentaciones a lo largo de toda la tarde.

–A las 20.30 horas, en el teatro Jofre Paloma San Basilio se pondrá en la piel de Dulcinea, que ya no quiere seguir soportando el peso de «ser la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, dama y señora del más famoso caballero andante de la historia». En una obra teatral que recibe también el título de Dulcinea,

En Narón

A las 20.00 horas en el Pazo da Cultura la primera actriz cubana Gretel Cazón protagoniza Girasoles para María, un espectáculo que rinde tributo a figuras como María Callas, Tina Turner o Celia Cruz.

En Neda

–A las 13.00 horas el local A Piruchela, Pérez, miembro del grupo True Mountains, ofrecerá un concierto en formato acústico.

En Fene

–A las 20.00 horas la Sociedad Cultural, Recreativa y Deportiva Agarimo de Sillobre organiza, en colaboración con la Concellería de Cultura, la tercera edición del festival Fene canta ás Pepitas. Participan la Coral Polifónica O Pote de Maniños, la Rondalla Estrelecer y la formación anfitriona, la Coral Polifónica Agarimo de Sillobre.

EN LO DEPORTIVO

–A las 16.15 horas en el estadio de O Couto, de Ourense, encuentro entre el Ourense CF y el Racing de Ferrol.

SEMANA SANTA FERROLANA 2026

–Con motivo de su 10º Aniversario, la Agrupación Musical Ntra. Sra. del Carmen organiza en FIMO este sábado, el certamen de bandas «Sones Marineros».

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 15:15 horas y a las 16.00h con la inauguración oficial y se extenderá hasta la madrugada. Tras las actuaciones de ocho bandas de primer nivel, entre ellas la propia de la Agrupación Musical «Ntra. Sra. del Carmen»; la BCT «Nazareno y Soledad» de Astorga; la «Vera Cruz», de Santiago de Compostela; la BCT «Nuestro Padre Jesús Nazareno» de Ferrol; la BCT «Naval» de Viveiro; y la AM «Nuestra Señora del Nordés» de Ferrol; el evento concluirá con una fiesta de confraternidad que incluirá la actuación del grupo local Zest y sesiones de DJ AR estudios, buscando unir a músicos y aficionados en un ambiente festivo, para ello también se cuenta con servicio de restauración.

EN LA UNIVERSIDAD

–La Universidade da Coruña (UDC) organiza a décimo segunda edición de la FIRST LEGO League Galicia (FLL Galicia) entre las 09:00 y las 19:00 horas, de este sábado en el Campus Industrial de Ferrol. En esta ocasión, participan un total de 53 equipos (32 en la categoría FLL Challenge, 19 en la FLL Explore y 2 en la FLL Discover) y más de 450 jóvenes y chicas de distintos puntos de Galicia y de Asturias.

El evento, coordinado por el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), José Antonio Becerra, podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la FLL Galicia. De 9:30 a 09:50 horas – Ceremonia de Inauguración en el Pabellón Municipal de Esteiro; de 10:00 a 14:15 horas , presentación de la Categoría Challenge en la Facultad de Humanidades y Documentación; de 10:00 a 14:30 horas, Juego del Robot en el Pabellón Municipal de Esteiro; de 11:00 a 13:10 horas, presentación de la Categoría Explore en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) ; y de 17:00 a 19:00 horas, entrega de Premios en el Auditorio Municipal de Ferrol.

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza dos nuevas visitas guiadas gratuitas este mes, que tendrán lugar los sábados 14 y 28 de marzo a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–Hasta el 21 de marzo en la Biblioteca Municipal de Narón, exposición Sororidade, centrada en obras literarias y cinematográficas., dentro de los actos del 8-M.

–En la Casa da Xuventude, de Ares, 34ª edición de Galicia en Foco hasta el día 20 de este mes aglutinando en esta exposición fotográfica las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación gallegos durante el año 2024.

La muestra, realizada por el Club de Prensa de Ferrol y que se instala fruto de la colaboración con la Concejalía de Cultura podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y también en horario de tarde de viernes a domingo de 19:00 a 22:00 h, con entrada libre y gratuíta.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.