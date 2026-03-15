A Deputación da Coruña concede case 650.000€ en axudas a 50 entidades e fundacións culturais

As contías concedidas oscilan entre os 5 000 e os 25 500 euros. A deputada de Cultura, Natividade González, afirma que con estas subvencións, o obxectivo provincial é «facilitar a programación de actividades culturais»
A Deputación da Coruña vén de facer pública a resolución provisional da convocatoria de subvencións do programa FO215, destinado a fundacións, entidades titulares de museos, bibliotecas e organizacións de representación sectorial da cultura galega. Cun investimento total de 646 541,88 euros, a institución provincial garante o apoio a 50 entidades que desenvolven a súa actividade profesional ou amadora no ámbito cultural.
Nesta resolución, o importe máximo concedido ascende a 25 500 euros —recibido por entidades como a Fundación Rosalía de Castro ou a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega—, mentres que a contía mínima se sitúa nos 5 000 euros.
A deputada de Cultura, Natividade González afirma que «este programa contribúe a reforzar o papel das fundacións, museos, centros de interpretación, bibliotecas e entidades culturais como espazos clave para a conservación, difusión e dinamización da cultura galega», e engade que «a través desta liña de axudas, a área de Cultura da Deputación continúa apoiando o traballo do tecido cultural, tanto profesional como amador, que desenvolve unha importante labor cultural e social no territorio».
Por último, González subliña que o obxectivo destas subvencións é «facilitar a programación de actividades culturais e fortalecer a rede de entidades que traballan pola promoción e difusión da cultura galega».
A partir da publicación no BOP ábrese un prazo de 10 días hábiles para que as entidades interesadas poidan presentar alegacións, comunicar a súa desistencia ou solicitar a reformulación do proxecto. Se non se presenta ningunha comunicación neste prazo, a subvención considerarase aceptada tacitamente.
Listaxe de entidades beneficiarias
A seguir detállanse as 50 entidades que aparecen na proposta de concesión provisional, divididas polas súas categorías:
Entidades representativas dos sectores profesionais e amadores:
Academia Galega de Teatro
Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural (AGASOC)
Asociación Academia Galega do Audiovisual
Asociación Clúster do Audiovisual Galego
Asociación Coordinadora Galega de Festivais de Cinema (Proxecta)
Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG)
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
Asociación de Medios en Galego
Asociación de Profesionais de Circo de Galicia (APCG)
Asociación Galega de Artesáns (AGA)
Asociación Galega de Editoras (AGE)
Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega)
Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM)
Asociación Galega de Produutoras Independentes (AGAPI)
Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI)
Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC)
DAG – Asociación Galega de Deseño
Emisoras Municipais Galegas
Federación Coral Galega (FECOGA)
Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP)
Federación Teatral Afeccionada de Galicia (FETEAGAL)
Fundación Carlos Casares
Unión Internacional de Marionetistas – Delegación Galicia (UNIMA)
Fundacións e entidades titulares de museos, centros de interpretación ou bibliotecas:
Arzobispado de Santiago de Compostela
Asociación Patronato Museo Etnográfico da Capela
Centro Estudios Melidenses – Museo Terra de Melide
Federación de Libreiros de Galicia
Fundación 10 de Marzo
Fundación Araguaney – Puente de Culturas
Fundación Benéfico Docente Fernando Blanco
Fundación Biblioteca de la Casa Consulado
Fundación Castelao
Fundación Catedral de Santiago de Compostela
Fundación Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CIEC)
Fundación Compostela Arquitectura
Fundación Dardo – Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas (DIDAC)
Fundación Eugenio Granell
Fundación Galiza Sempre
Fundación Luis Seoane
Fundación Luis Tilve
Fundación Manuel María de Estudos Galegos
Fundación Moncho Reboiras
Fundación Museo Artes Grabado Estampa Digital
Fundación Olga Gallego
Fundación Pazos Cuchillo de Pazos
Fundación Rede Innovación Arousa
Fundación Rogelio Groba
Fundación Rosalía de Castro
Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
Museo Etnográfico Monte Caxado
Máis información no BOP n.º 47 do 11 de marzo do 2026.