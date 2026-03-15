Ares impulsa la rehabilitación del Mercado de Abastos movilizando una inversión de casi 200.000€

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El edificio afronta sus 100 años de historia con una obra que intervendrá en la cubierta, sustituyéndola por una nueva con acabado de zinc; la zona de los aseos o las instalaciones de electricidad, fontanería y telecomunicaciones. Asimismo, se modernizarán los acabados del interior con revestimientos nobles y se incorporará nuevo equipamiento.

La inversión será asumida entre fondos de la administración local y una línea de subvención de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Se continuará así en la senda de dignificación de un inmueble con un siglo de historia, muy vinculado al racionalismo arquitectónico gallego del siglo pasado, y que es un punto clave para la compra de proximidad y el encuentro entre la vecindad.

Coincidiendo con la celebración de los 100 años de historia del Mercado Municipal de Ares a lo largo de este 2026, el Ayuntamiento invertirá cerca de 200.000 euros para su rehabilitación, tras recibir una línea de subvención por parte de la Xunta de Galicia que sufragará 172.320,84 euros, aportando desde las arcas municipales los 44.255,21 euros restantes.

Con esta buena noticia, notificada en los últimos días, el gobierno local continuará con la puesta en valor y dignificación del mercado como infraestructura municipal; un lugar que sigue cumpliendo una función fundamental en el pueblo como espacio de encuentro entre la vecindad, dinamización social y compra de proximidad.

Esta nueva inversión se traducirá en la ejecución del proyecto de dinamización y revitalización competitiva de este edificio vinculado al racionalismo arquitectónico gallego del siglo XX, ideado por el arquitecto Antonio Tenreiro Rodríguez.

Se adaptará el mercado a las necesidades actuales y se mejorará su calidad arquitectónica, eficiencia energética y equipamientos, además de impulsar su competitividad y desarrollo comercial. La actuación se desarrollará en dos anualidades: durante 2026 se ejecutará el diagnóstico y análisis de usos de la infraestructura, un documento estratégico clave para la puesta en marcha de las futuras actuaciones, y en 2027 se impulsarán las obras propiamente dichas.

Además, desde el Ayuntamiento se ha relacionado esta rehabilitación con la planificación del gobierno local para abrir al mar el entorno del mercado, generando justo delante una plaza pública que lo conecte con el paseo marítimo para disfrute de toda la vecindad: un espacio para reunirse y acoger actos culturales, teatro o conciertos.

CAMBIO DE CUBIERTA, RENOVACIÓN DE ASEOS, REPINTADO Y NUEVOS REVESTIMIENTOS

Entre las principales actuaciones, el proyecto incluye el cambio de la cubierta, incorporando una nueva con panel sándwich de madera y aislamiento térmico con acabado de zinc, sustituyendo el actual fibrocemento con amianto y la cobertura de teja cerámica, lo que redundará en una mejora de la eficiencia energética.

También se acometerá la renovación de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, actualmente obsoletas, así como de la fontanería, además del repintado interior del edificio en las zonas generales y puestos de venta.

El mercado se dotará de equipamiento básico con nuevo mobiliario que permita el desarrollo de distintas actividades, e incorporará un revestimiento noble en el frente de los puestos de los placeros y placeras, personalizable, que contribuirá a unificar y modernizar la imagen general del espacio.

Asimismo, el proyecto incluirá mejoras en materia de accesibilidad, especialmente en lo relativo a los aseos, que serán renovados y contarán con un vestíbulo de independencia respecto a la sala general.

Todas estas intervenciones respetarán el valor histórico del mercado, al tiempo que lo dotan de soluciones técnicas del siglo XXI, partiendo de la premisa de que no se trata únicamente de un centro logístico, sino también de un exponente singular de la arquitectura racionalista de posguerra en el litoral gallego, cuyo propio diseño fusiona la funcionalidad industrial con la estética naval.

Un edificio que sintetiza un modelo de patrimonio vivo, anclado a las raíces del municipio, y que ya ha contado en legislaturas anteriores con otras actuaciones orientadas a su dignificación: la renovación de carpinterías y repintado ejecutada en 2025, los trabajos de reacondicionamiento de la zona de pescadería y los vestuarios en 2021, o la adaptación del espacio para acoger un local de hostelería en 2014, dividiendo los usos del mercado, tal y como recuerdan desde el gobierno local que lidera Julio Ignacio Iglesias Redondo.

Con la mirada puesta en el futuro, el Ayuntamiento destaca los esfuerzos que se están realizando para que el mercado pueda contar en el futuro con un sello de calidad, así como para licitar y cubrir la totalidad de los puestos de los placeros, promoviendo así más actividad económica y empleo en el municipio.