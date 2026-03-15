BNG rende contas en Fene sobre o traballo nas Cortes do Estado: “en favor da Galiza e de Fene”

Sandra Permuy chama a reforzar a representación do BNG nas Cortes do Estado para aumentar a capacidade de incidencia política e conseguir máis avances.

O Bloque Nacionalista Galego mantén un encontro coa veciñanza de Fene para trasladar o balance do traballo que está a desenvolver a organización nacionalista nas Cortes do Estado e explicar os avances conseguidos nesta lexislatura en beneficio da Galiza e da comarca de Ferrol. No acto participa o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e a alcaldesa de Fene, Sandra Permuy.

Durante o encontro, a alcaldesa de Fene puxo en valor a importancia de que o BNG conte con representación propia e forte nas institucións estatais para defender os intereses do país e no concreto da veciñanza de Fene. Neste sentido, destaca que a presenza nacionalista nas Cortes permite “levar a voz da Galiza a Madrid e defender as necesidades reais dos nosos concellos e das nosas comarcas”.

Neste sentido, Sandra Permuy insiste na necesidade de reforzar a representación do BNG nas Cortes do Estado para aumentar a capacidade de incidencia política. “Un BNG con catro ou cinco deputados tería máis capacidade para condicionar as políticas do Goberno do Estado e conseguir máis avances para a Galiza” incide. Pola súa parte, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, destaca que o traballo desenvolvido pola organización nacionalista está permitindo colocar as prioridades da Galiza no debate político estatal e impulsar medidas concretas que melloran a vida da cidadanía.

Entre os avances conseguidos polo BNG, o deputado nacionalista salienta medidas de carácter social como o aumento das pensións mínimas e non contributivas, o incremento das semanas por permiso de maternidade e paternidade ou a creación de xulgados específicos de violencia machista.

No ámbito das infraestruturas, Rego pon en valor as iniciativas impulsadas polo BNG para mellorar a mobilidade ferroviaria na Galiza, así como o impulso a proxectos relevantes para a comarca de Ferrol, como a modernización do ferrocarril e o avance do proxecto do by-pass de Betanzos ou a mellora da liña Ferrol–A Coruña. Tamén, a inclusión de Fene e Ferrol na futura rede de tren de proximidade que o BNG incorporaou ao Acordo de Investidura.

“Hai actuacións que o Goberno do Estado non impulsaría se o BNG non estivese e hai actuacións que se fará é porque o BNG estará insistindo” afirma o deputado nacionalista, subliñando que a presenza do BNG nas cámaras do Estado é “determinante” para avanzar en cuestións fundamentais para a Galiza.

Rego sinala tamén que o BNG levou ás Cortes do Estado todas as cuestións relevantes que afectan á comarca de Ferrol, desde o futuro do sector naval e a situación de Navantia até as necesidades en materia de infraestruturas e financiamento.

“As forzas de ámbito estatal altérnanse na discriminación coa Galiza: din unha cousa cando están na oposición e fan a contraria cando están no Goberno” denuncia Rego, poñendo como exemplo cuestións como a transferencia da AP-9 ou o debate sobre o rescate da concesión da autoestrada.

Lea también

Abierta la inscripción para participar en el “III Encuentro de Mujeres Neda”

El Ayuntamiento de Neda ha abierto el periodo de inscripción para la tercera edición del …

