Graduación da última promoción Erasmus Mundus SEAS 4.0 en Nápoles

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, el director del Campus Industrial de la Universidade da Coruña (UDC); Marcos Míguez, el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF); Vicente Díaz; y la coordinadora del máster Erasmus Mundus Sostenibilidad e Industria 4.0 aplicada al Sector Marítimo (SEAS 4.0); Sara Ferreño, participaron, este jueves 12 de marzo, en el acto de graduación de la cuarta y última promoción de esta titulación internacional en la Universidad de Nápoles Federico II, en Italia.

El máster Erasmus Mundus SEAS 4.0

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) acogió, desde el curso 2021/22 hasta el 2025/26, el máster Erasmus Mundus SEAS 4.0, una titulación internacional que ahondó en el estudio y aplicación de las tecnologías 4.0, de eficiencia energética y de mejora medioambiental en el campo del sector naval, así como en la construcción y operación del buque.

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, nació bajo el paraguas de un consorcio integrado por la Universidad de Nápoles Federico II (Italia), por la Universidade da Coruña, por la Universidad de Zagreb (Croacia) y más por la Universidad Técnica de Hamburgo (Alemania). El máster Erasmus Mundus SEAS 4.0 presentaba un plan de movilidad que llevaba al estudiantado a cursar el primer semestre en la ciudad de Nápoles, el segundo en Ferrol y el tercero en Nápoles, Ferrol, Zagreb o Hamburgo según sus preferencias.

En lo que alcanza al Trabajo Fin de Máster (TFM) se podía realizar en cualquiera de las tres universidades que integran el consorcio, en las universidades asociadas o bien en las sedes de los denominados socios industriales.