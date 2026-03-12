El concello inicia los aglomerados en viales, por el asfaltado de la calle Real Baja de A Graña

Comenzó el plan de asfaltados en el concello de Ferrol. Aprovechando una mejoría del tiempo, por parte de la concejalía de obras, se está procediendo al aglomerado en la rúa Real Baja de A Graña.

En tanto se realizan las obras de mejora y al estar cortada la calle por la Armada se ha autorizado el paso de vehículos por el Túnel de la Estación Naval.

Este pròximo lunes comenzarán algunos asfaltados en la zona ry¡ural y están pendientes de aprobación los proyectos de aglomerado en las carreteras de Castilla y Catabois