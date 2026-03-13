Miriam Casillas abre la temporada liderando a la selección española en la Copa del Mundo de Lanzarote

La tres veces olímpica del Triatlón Ferrol encara un nuevo ciclo de clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Miriam Casillas dará por iniciada su temporada este sábado en la Copa del Mundo de Lanzarote, a la que llega como la única española en el top-20 mundial.

La internacional del Triatlón Ferrol afronta la prueba como preparación para el calendario de Series Mundiales. Miriam Casillas tenía previsto competir en Abu Dhabi este mismo mes pero la prueba ha sido aplazada debido a la guerra en Oriente Medio. Así, se estrenará en abril en Samarkand, Uzbekistán.

En la prueba de Lanzarote, la triatleta de Badajoz tendrá como grandes rivales a su compañera de entrenamiento Jeanne Lehair, a las selecciones alemana y británica, además de a españolas como Marta Pintanel o Noelia Juan, ambas aspirantes a una plaza olímpica.

La clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028 dará comienzo en el mes de mayo.

La Copa del Mundo de Lanzarote dará comienzo a las 17:00 horas -horario peninsular español- en formato esprín de 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera.