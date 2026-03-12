El futbolista Álvaro Carreras se lleva la Carabela de Plata en la XXXI Gala do Deporte Ferrolán

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Primera Carabela de Plata para el futbolista Álvaro Carreras, que lo designa como mejor deportista de Ferrol de 2025, en el colofón de la XXXI Gala do Deporte Ferrolán celebrada este jueves en el Auditorio de Ferrol.

En una reñida votación, llena de suspense, debido a un error de los técnicos informáticos que hizo repetir la votación y también de la igualdad más grande que se recuerda en los últimos años, el futbolista del Real Madrid conseguía la distinción con 15 puntos; por los 14 puntos de la kayakista del Club Copacabana Ferrol, Marta Canosa y los 13 del baloncestista, también del Real Madrid, Álvaro Abalde.

Debido a sus compromisos profesionales con el Real Madrid no pudo acudir a esta Gala, recogiendo la Carabela de Plata su hermana Paula, la cual se mostraba muy orgullosa del reconocimiento otorgado a su hermano, tras una brillante temporada en el Benfica portugués, que le valió su posterior fichaje por el club merengue.

El propio Álvaro Carreras se manifestaba instantes después de la finalización de la Gala en Instagram dando las gracias por la distinción y siendo un “orgullo estar nominado a estos premios tan especiales”, lamentándose no poder estar hoy presente.

Previamente se entregaban los 57 premios individuales a los mejores en cada una de las disciplinas deportivas, los galardones de mejores promesas a la karateka María Ventureira y el nadador Nicolás Astigarrabia; en una gala presentada por el jefe de Deportes de La Voz de Galicia, Paulo Alonso Lois y que contó con la interpretación de varias canciones por la solista Nuria Boreal.

En el marco de las menciones especiales, fueron ocho las otorgadas. A O Parrulo Ferrol por su ascenso a Primera División, además del Campeonato de España de su equipo benjamín femenino y el subcampeonato de España del infantil masculino; al Baxi Ferrol por disputar la Final de la Eurocup Women, al Racing de Ferrol juvenil por su ascenso a División de Honor, a la trainera absoluta masculina del Club de Remo A Cabana, por su ascenso a la Liga Gallega A con pleno de victorias; al atleta Pedro Osorio por ser uno de los mejores mediofondistas a nivel nacional; a la triatleta Miriam Casillas por ser un referente del triatlón internacional, a la ajedrecista Inés Prado por participar en el Campeonato del mundo de selecciones y al jugador de baloncesto Diego Niebla al lograr el Eurobasket junior con España.

El Basketmi Ferrol también tuvo un reconocimiento especial por la promoción y dedicación al deporte adaptado en la comarca, al entrenador de fútbol Nacho García por su apoyo y dedicación al deporte de formación tras lograr el ascenso con el Racing de Ferrol juvenil, a la jugadora de fútbol sala Sheila González por su trayectoria deportiva durante veinte años en el Valdetires Ferrol, como también al Club Basket School como mejor club de promoción de base.

José Manuel Rey Varela: “Ferrol é unha cidade de Primeira, con deportistas de Primeira”

En su intervención antes de la votación final de esta XXXI Gala do Deporte, el alcalde José Manuel Rey Varela quería destacar los éxitos de todas las personas premiadas en esta edición “como también o compromiso, dedicación e traballo constante que hai detrás de cada un”, siendo estos éxitos conseguidos “os de toda a cidade” y que convierten a Ferrol “nunha cidade de Primeira, con deportistas de Primeira.”

Al mismo tiempo, el regidor quería poner en valor el inicio de las obras en varias de las instalaciones deportivas municipales que forman parte del proyecto ‘Cidade do Deporte’, como también las bolsas concedidas a los deportistas “por primeira vez en moitos anos.”

Previamente, al inicio de la Gala, el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey daba la bienvenida a todos los asistentes, poniendo también en valor el esfuerzo de los deportistas y de sus familias, en un año repleto de éxitos empezando por dos de los clubes de referencia de la ciudad, como el subcampeonato de la Eurocup Women del Baxi Ferrol o el ascenso a la Primera División de O Parrulo Ferrol.