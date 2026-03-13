Solemne arriado de Bandera en Ferrol con motivo del 309º aniversario del Cuerpo de Intendencia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este jueves, día 12 de marzo, a las ocho menos diez de la tarde, tuvo lugar el emotivo, tradicional y solemne acto de arriado de la Bandera Nacional que ondeaba en el Palo de Señales frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo presidida por el general de división Jaime Montero Fernández de Bobadilla, director de Asuntos Económicos de la Armada, con motivo de la conmemoración del 309º aniversario de la creación del Cuerpo de Intendencia de la Armada al que acompañaba el Intendente en Ferrol, teniente coronel Javier Naranjo Rodríguez y diversos mandos de los tres ejércitos.

Una tarde en la que como es costumbre acudieron un buen número de ferrolanos que se dieron cita en la plaza del Contralmirante Azarola.

Previamente se había celebrado una eucaristía en la iglesia castrense de San Francisco presidida por el párroco Pedro José López Suárez

El acto de arriado comenzó a las 19,35 horas con el desfile de una sección de honores, al mando del alférez de navío Andrés López Souto , compuesta por marinos del Arsenal así como la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina al mando del comandante-director Luís García Cortizas,que partieron de las proximidades de la iglesia de San Francisco y recorrieron la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes al acto, una breve reseña histórica sobre la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 17,50 horas de la tarde, comenzaba el ocaso.

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del Palo de Señales la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, posteriormente fue retirada al interior del edificio de Capitanía General.

Continuó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad», pieza del toque de la «Oración de la Noche», compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de Sol en todos los buques y dependencias de la Armada.

Seguidamente se retiró la sección de honores y la Unidad de Música, y desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto.

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.

RECEPCIÓN EN EL PALACIO DE CAPITANÍA

Posteriormente en el salón del trono del Palacio de Capitanía se celebró una recepción a la que acompañando al general Jaime Montero Fernández de Bobadilla, se encontraban, junto con el Intendente de Ferrol, el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el general de división de Intendencia, en la reserva, Rogelio Bandín Mosteyrín; el almirante, en la reserva, Ignacio Frutos Ruiz; el general de Intendencia Francisco Javier Delgado Sánchez, director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada; el coronel Luís María Ogea y Bustamante, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra (DIAE); el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; los comandante-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y «Antonio de Escaño, capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el comandante-director de la Escuela Naval, en Marín, capitán de navío Tomás Clavijo Rey-Stolle; el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco; el Jefe del Aeródromo Militar de Santiago, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández-Puente; el coronel jefe del Tercio Norte de Infantería de Marina, Antonio Javier Palmero Romero; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), Manuel Aguirre González; la comisaria-jefe de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el coronel de Intendencia , retirado, Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata Luís Almeida García; el gerente de Exponav, Rafael Suárez Pérez; el presidente de la Hermandad de Veteranos en Ferrol, coronel de Infantería de Marina (r) José Luís Torres Domingo; el director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz; así como el comandante Gumersindo Ruiz de Azcárate que con sus 93 años es el oficial de Intendencia más veterano en Ferrol; y 17 oficiales que este verano recibirán el despacho de teniente, alumnos de la promoción número 100 de la Escuela Naval Militar, que actualmente se encuentran realizando su periodo de prácticas en distintas unidades de la Armada en Ferrol.

PALABRAS DEL GENERAL JAIME MONTERO

A todos ellos se dirigió el general de división Jaime Montero Fernández de Bobadilla, director de Asuntos Económicos de la Armada con palabras de felicitación y afecto.

Raíces ferrolanas

Destacó en primer lugar «sus raíces». «Estoy especialmente feliz de estar con vosotros aquí en Ferrol por dos razones, la primera porque la familia Montero, de la calle Gravina número 8, tiene hondas raíces aquí, de hecho mi padre el general de Intendencia de la Armada Eduardo Montero Romero era un ferrolano de proy el hecho de que yo naciese en Madrid , digamos que fue por un accidente.

En segundo lugar , porque mi primer destino al salir de la Escuela Naval fue aquí, en el destructor ·Churruca» donde aprendí muchísimo y podría decirse que no me ha do mal. Por tanto, es para mi un honor acompañaros y agradezco al Intendente, el ya por poco tiempo teniente coronel Naranjo, próximo a su acenso a coronel, su deferencia al invitarme».

Tras ofrecer una breve reseña «de los grandes hombres que nos han precedido», destacando a Intendente General de la Marina José Patiño «quien en 1717 inició la senda que ha dado forma a los oficiales del siglo XXI» , señaló a otros también anteriores , «Seguramente somos algo diferente a ellos , pero todos compartimos en nuestro ADN el sentido del honor, del valor, de la disciplina y de la lealtad que nos caracteriza y nos distingue».

Agradeció la presencia el general Rogelio Bandín «Y es de justicia reconocer que hemos llegado tan lejos porque los que nos precedieron nos enseñaron con su ejemplo el amor al servicio, a la Armada y a España; y la del comandante Gumersindo Ruiz de Azcárate , que con sus 93 años es el oficial de Intendencia más veterano en Ferrol»

Los jóvenes y oficiales veteranos

Dirigiéndose a los 17 oficiales que este verano recibirán el despacho de teniente les dijo que «Estoy seguro que con su juventud y empuje contribuirán a que seamos cada día mejores.

A los jóvenes, se que atesoráis mucho talento. No os lo guardéis. Sacadlo y ponedlo a disposición de la Armada para hacer , entre todos, una Armada mejor.

A los veteranos, ya habéis aportado mucho de vuestro talento, y soy conocedor de vuestra ejemplaridad. Utilizad esa ejemplaridad para ayudar a los jóvenes a sacar todas las virtudes que hay en ellos.

De esta forma todos seguiremos siendo merecedores del orgullo que la Armada siente por nosotros. Pido a la Virgen del Carmen que nos proteja y guie»

Y terminadas estas palabras fue el general Bandín el hacer el brindis «por el Jefe del Estado y Capitán General de las Fuerzas Armadas a los que todos debemos lealtad». Y se brindó por parte de los asistentes «Por el Rey .Por España».