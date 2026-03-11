Añoranzas cerrará este viernes 13 el acto de presentación del procesionario y la revista Ecce Homo

Compartir Facebook

La capilla del Torrente Ballester acogerá la última de las citas que convoca la Junta de Cofradías en el preámbulo de la Semana Santa de Ferrol 2026.

La Junta General de Cofradías y Hermandades presentará este viernes, día 13 de marzo, el procesionario de la Semana Santa de Ferrol 2026 y un nuevo número de la revista Ecce Homo. El acto se celebrará en la capilla del Torrente Ballester, a partir de las 19.00 horas, y tendrá un broche musical que este año, como gesto del apoyo de la Junta de Cofradías al objetivo de conseguir la declaración de la Fiesta de las Pepitas como de Interés Turístico Internacional, pondrá la rondalla Añoranzas.

De la imprenta de la Diputación Provincial de A Coruña han salido este año 15.000 ejemplares del procesionario y 5.000 de la revista, junto a 300 carteles. Como es habitual, se repartirán al público que asista al acto de presentación y posteriormente se distribuirán a través de las oficinas de turismo de la ciudad, el Museo de la Semana Santa y el local de la Junta de Cofradías.

Con este acto, la Junta de Cofradías cierra el calendario de convocatorias habituales en el preámbulo de cada Semana Santa, después de haber celebrado ya la presentación del cartel, el Vía Crucis y la lectura del pregón.