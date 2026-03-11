Valdoviño facilita prácticas a tres alumnos de ciclos de Formación Profesional

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Valdoviño vuelve a convertirse en centro de formación en virtud de los convenios de colaboración firmados estas últimas semanas por el alcalde, Alberto González, con el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, el CIFP Universidade Laboral y el CIFP Leixa. Así, los alumnos de estos centros completarán en los próximos meses sus prácticas no laborales en el departamento municipal de Deportes y en el Aula da Natureza-Punto de Atención a la Infancia.

En los últimos días, el Ayuntamiento dio la bienvenida a Adrián Montero, estudiante del Ciclo Técnico Superior de Magisterio y Animación Sociodeportiva (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro), y a Hugo Calvo, estudiante del Ciclo Técnico de Orientación en el Medio Natural y Tiempo Libre (CIFP Universidade Laboral), quienes completarán 500 horas de prácticas necesarias para obtener sus respectivos títulos. Y hasta el 2 de junio, Laura Santos, en este caso estudiante del ciclo de Educación Infantil en Leixa, también realizará su formación práctica.