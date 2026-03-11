Ferrol en Común solicita al gobierno municipal el aglomerado urgente de la calle Cabalo Branco

Compartir Facebook

El mal estado de la calle Cabalo Branco, que conecta Santa Mariña, San Xoán y da acceso a Ultramar es motivo de preocupación de vecinos, en una de las zonas más transitadas de la ciudad y este jueves Ferrol en Común ha solicitado al gobierno local su aglomerado urgente, como también animan a la ciudadanía a “efectuar todas as reclamación patrimoniais por danos que se deban ao estado deplorable” de las calles.

La “escusa” del gobierno municipal para no realizar la intervención es, según la formación, “un cúmulo de escusas e manobras dilatorias: primeiro que non se rematara a obras das Pías, logo que estaba pendente o proxecto de Manuel Belando e Nova de Caranza para acometer o aglomerado de forma conxunta e agora vaise facer un proxecto independente para aglomerar este tramo.”

Ferrol en Común critica el “empeño megalómano” del alcalde José Manuel Rey Varela en desarrollar únicamente los proyectos de la ‘Cidade do Deporte’ y ‘Abrir Ferrol ao mar’, mientras que, en el otro lado, está la “situación calamitosa no mantemento de servizos, nomeadamente na rede viaria de titularidade municipal.”