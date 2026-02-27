El ‘Arnomendi’ regresó a Ferrol tras finalizar la campaña de vigilancia de pesca “Caladero nacional»

Compartir Facebook

El patrullero de altura ‘Arnomendi’ , al mando del Capitán de Corbeta Francisco Gil Gómez, ha completado las tareas de vigilancia e inspección en la mar, llevando a cabo la vigilancia a la flota pesquera conforme al Plan Parcial de la Secretaría General de Pesca del año 2026, regresando a su base en Ferrol

El buque salió del Arsenal de Ferrol el 9 de febrero, iniciando un periodo de vigilancia en las regiones pesqueras en aguas del Cantábrico y costa gallega. Ha efectuado misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados para estas pesquerías, así como la inspección de las capturas, revisión de artes de pesca, vigilancia de zonas y periodos de veda y sobre las actividades de la flota pesquera, para garantizar así la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control.

En esta campaña, el “Arnomendi” ha llevado a cabo seguimiento y monitorización de la flota pesquera, realizando inspecciones, para verificar en la mar el cumplimiento de la normativa pesquera. Para despeñar estas tareas, ha embarcado a bordo una inspectora de la “Secretaría General de Pesca”.

‘Arnomendi’ finaliza la campaña de vigilancia de pesca “Caladero nacional”. Durante la campaña se han compatibilizado las tareas de vigilancia e inspección con diferentes ejercicios para mantener el adiestramiento de la dotación, incluyendo ejercicios internos de seguridad interior, comunicaciones, maniobra y navegación.

Acerca del “Arnomendi”

Perteneciente al Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, esta unidad está integrada en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la Acción del Estado en la Mar protegiendo los intereses marítimos nacionales, y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, apoyando así al conjunto de actividades que realizan las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo.

El patrullero “Arnomendi” es el tercer buque de la clase “Chilreu” y fue construido en los astilleros Freire de Vigo (Pontevedra) en el año 2000. Está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.Para esta campaña contó con una dotación de treinta y dos personas.