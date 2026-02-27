El AJEMA presidió en Ferrol los actos centrales del 489 aniversario de la Infantería de Marina

Compartir Facebook

(Gráficas Galicia Ártabra)-La Infantería de Marina cumplió este viernes, día 27, su 489 aniversario y con ese motivo tuvo lugar por la mañana , en el Quartel de Dolores, sede del Tercio del Norte, en Ferrol, una Parada Militar presidida por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, al que acompañaba el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre y que sirvió una vez mas como homenaje a los infantes de hoy y a los del pasado. El tiempo colaboró con la celebración de los actos, si bien hubo un corto espacio, minutos, en los que hizo su aparición la lluvia pero que no impidió en ningún momento el cese de los mismos ni su brillantez.

En nuestra ciudad se ubican dos unidades de Infantería de Marina de la Fuerza de Protección de la Armada, el Tercio del Norte en el Quartel de Nuestra Señora. de los Dolores y el Cuartel General de la Fuerza de Protección en la Estación Naval de la Graña.

En el patio de Armas se encontraban formadas al mando del teniente coronel Ignacio Torre López, tres compañías, una escuadra de Gastadores, la Unidad Cinológica, y la Unidad de Música, al mando del comandante músico Luis García Cortizas.

Se registró una gran afluencia de autoridades e invitados, entre los muchos asistentes se encontraban el alcalde de la ciudad y presidente de la comisiòn de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela; el subdelegado de Gobierno en Coruña. Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros Barros; el comisario provincial de la Policía Nacional en Coruña, Fernando Javier Martínez Marty; el comisario jefe de la policía autonómica, Jorge Rubal; la comisaria jefe de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el capitán del Puerto, Ángel del Real Ruiz; la edil de seguridad del concello de Ferrol, Pamen Pieltain Fernández; el director-gerente de EXPONAV, Rafael Suárez; el Jefe de la Policía Local, José A. Chao, miembros «Amigos de la Infantería de Marina» ; antiguos componentes del Cuerpo y representaciones diversas de la vida civil, de entidades y asociaciones .

Asimismo asistían al acto el General Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, general Marcial González Prada; el jefe estado mayor de MAM, coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez; el Delegado de Defensa, en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; los directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada, ESENGRA y «Antonio de Escaño» capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el coronel Emilio Juan Páez Álvarez, comandante militar de A Coruña; el Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago, coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente; y el capitán de fragata, José M de Mata Hervás, Comandante Naval de Ferrol y Coruña; y así como otros diversos mandos de la Armada, Ejércitos de Tierra y del Aire, de la Policía Nacional y Guardia Civil.

COMIENZAN LOS ACTOS

A las doce menos diez se incorporó a la formación la Bandera Nacional a la que se le rindieron los honores de ordenanza.

Eran las doce de la mañana, cuando de manera puntual llegó al Patio de Armas el AJEMA que fue recibido por el Comandante General de la Fuerza de Infantería de Marina, General de División José Luis Souto Aguirre, por el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de Infantería de Marina Manuel Garcia Ortiz; y por el coronel jefe del Tercio del Norte, Antonio Palmero Romero; al que se le rindieron los honores de ordenanza, y tras pasar seguidamente revista a la Fuerza y saludar a las representaciones Militares y Civiles dio comienzo la ceremonia de conmemoración de la creación del Cuerpo.

EFEMÉRIDES

Se dio lectura a una breve reseña sobre la historia del Cuerpo de la Infantería de Marina, sus gestas, lugares de hazañas, y participación en campañas, destacando su creación en el año 1537 “como respuesta estratégica a la necesidad de mantener la posición española en el Mediterráneo y contener la presión creciente que ejercía sobre Europa el poderío turco”.

«Desde el año 1815 el Cuerpo es de pleno derecho “Tropa de la Casa Real“ distinción concedida por Fernando VII en atención al esforzado comportamiento de los Regimientos Reales de Marina en la Guerra de la Independencia.

Los infantes de Marina siempre han sabido hacer honor de sus privilegios en combate, es por eso que como todos los años se evoca el ímpetu demostrado en Lepanto, Isla Tercera de las Azores, San Salvador de Brasil,Tolón, Argel, Bailén, Tolosa, Cantavieja, San Pedro Abanto, Parang y Jaló en Filipinas, Cuba, Larache o más recientemente en cumplimiento de la Comunidad Internacional en operaciones de Mantenimiento de la Paz, en Bosnia-Herzegovina, Irak, Haití, Líbano, aguas de Somalia , Afganistán o Cabo Verde».

Desde 1878 el Cuerpo de Infantería de Marina tiene como Santo Patrono a San Juan Nepomuceno, el santo del sigilo sacramental».

Tras la lectura del Real Decreto de 10 de julio de 1978 por el que se ratifica la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina, que fue contestado con un ¡Viva España! se procedió a la ceremonia de transmisión del legado espiritual e histórico.

TRANSMISIÓN DEL LEGADO ESPIRITUAL E HISTÓRICO

Un acto emotivo fue el de la ceremonia de transmisión del legado espiritual e histórico del que es responsable de mantenerlo el Comandante General de la Infantería de Marina.

El infante más antiguo en servicio, el teniente coronel Daniel López Cabanas, acompañado por el Coronel Palmero Romero y el guión de la Unidad hizo entrega del Texto del Real Decreto que fija la antigüedad del Cuerpo en el año 1537 al soldado más moderno de los presentes, Iker López. «Te hago entrega de este legado como símbolo de transmisión de la herencia espiritual e histórico del Cuerpo de Infantería de Marina»

Este sencillo y simbólico acto representa la transmisión de generación en generación del glorioso legado moral e histórico de los infantes de Marina y el mantenimiento de su espíritu de Cuerpo que se hereda de los predecesores y que todos los infantes de Marina están obligados a custodiar y a difundir, “como guía y permanente ejemplo de las generaciones futuras”.

«AMIGOS DE LA INFANTERÍA DE MARINA»

A continuación se procedió a la concesión de la distinción de «Amigos de la Infantería de Marina», que pretende premiar a aquellas personas, instituciones o empresas que han mantenido una relación especial con la Infantería de Marina, demostrando su aprecio al Cuerpo y forjando un vínculo de unión y compromiso con el mismo.

En esta ocasión la distinción recayó en Raúl Lodos García, director del Servicio ILS de UROVESA.

El comandante general, José Luis Souto Aguirre, le entregó un recuerdo como nuevo «Amigo de la Infantería de Marina».

DECÁLOGO DEL INFANTE DE MARINA

Seguidamente la Fuerza hizo pública la aceptación de los valores que presiden el comportamiento de los infantes de Marina recitando el cuarto mandamiento de su Decálogo

“Siempre seré respetuoso con las tradiciones del Cuerpo, estaré orgulloso de su historia y nunca haré nada que pueda desprestigiar su nombre”.

LA MARCHA HERÓICA

Todos los presentes, acompañados por la Unidad de Música, entonaron el himno de la Marcha Heroica de la Infantería de Marina :“Infantes de Marina marchemos a luchar, la Patria engrandecer y su gloria acrecentar, nobleza y valentía nuestros emblemas son: no abandonar la Enseña al ruido del cañón porque morir por ella es nuestra obligación”…. “Gloria a los valientes que por mar y tierra heroicamente murieron defendiendo su Bandera. Sigamos su ejemplo de valentía sin par, que los Infantes de Marina gloriosamente saben triunfar”.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

A continuación se realizó un homenaje a los caídos por España, «a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor”.

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron, por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

El capellán castrense, Adolfo Sendón del Río, rezó una sencilla oración y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el comandante general, José Luis Souto Aguirre, depositaron una corona de laurel ante un monolito junto a un pebetero, mientras sonaba «la muerte no es el final» y se efectuaba un disparo de salva de fusilería.

HIMNO DE LA ARMADA, DESFILE Y RETIRADA DE LA BANDERA

Finalizaron los actos con la interpretación por la Unidad de Música, del Himno de la Armada, a lo que siguió el desfile de la Fuerza, en la que figuró la Bandera Nacional por autorización del AJEMA.

Terminado el desfile se procedió a la retirada de la Enseña Nacional a la que se le rindieron los honores de ordenanza.

LA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

Creada en 1537 por Carlos I con la constitución de las ‘Compañías Viejas del Mar de Nápoles’, la Infantería de Marina española es la más antigua del mundo y la primera fuerza organizada específicamente para combatir ‘por tierra y por mar’. Con Felipe II se formarían en 1566 los primeros Tercios de Armada, heredando la antigüedad de aquellas compañías al integrarlas en el denominado ‘Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles’.

Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a las Fuerzas Armadas una capacidad expedicionaria, polivalente y de alta disponibilidad para la gestión de crisis. Se articula en torno a la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio de Armada’, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, con unidades en Ferrol, Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad, efectivos de Infantería de Marina participan en despliegues en Irak, Océano Índico, Mar del Norte, Golfo de Guinea, Rumanía y en el Grupo de Combate Expedicionario DÉDALO, además de en actividades de Seguridad y Cooperación en África, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión y en la misión EUMAN-UA de apoyo a la formación militar de Ucrania, contribuyendo a la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas y países aliados.