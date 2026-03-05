España envía la fragata ‘Cristóbal Colón’, con base en Ferrol, a Chipre tras el ataque de Irán

Compartir Facebook

España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ , a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La ‘Cristóbal Colón’ al mando del capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga y Subirats, estará en compañía del buque francés ‘Charles de Gaulle‘ y de otros buques de la Armada griega. Se incorporó al Grupo Naval del portaaviones galo el lunes para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Chipre hacia el 10 de marzo.

En Ferrol

Precisamente este jueves la ‘Cristóbal Colón’, en su ruta al Mediterráneo se adentró, por unas horas, en aguas de la ría de Ferrol, (Mugardos-La Graña) con el fin de abastecerse de combustible y víveres y a la vez recoger a un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) del Tercio Norte de la Infantería de Marina que se agrega a la dotación.

La misión

La misión de la fragata en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando las capacidades de la batería ‘Patriot’ desplegada en Turquía y operada por unos 150 militares españoles. También estará lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

El «Cantabria»

Asimismo, saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’, perteneciente a la 31 Escuadrilla de Superficie con base en Ferrol , que en estos días participaba en un ejercicio naval en aguas de Canarias. Suministrará combustible y prestará apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval, franco-español por el Golfo de Cádiz. .

Defensa ha explicado que la ‘Cristóbal Colón’ es la «fragata tecnológicamente más avanzada» y ha destacado que, con su despliegue, España «muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental».

ESPAÑA NO ENTRA EN LA GUERRA

En una entrevista concedida a TVE, la ministra del ramo, Margarita Robles, ha negado que el envío de la fragata signifique que España «entra en la guerra» y ha circunscrito la misión al ámbito de la defensa. «Cuando hay un evidente ataque de valores y está muriendo mucha gente, está el derecho a la defensa amparado en el Derecho Internacional«, ha explicado.

En esta línea, Robles ha incidido en que España actúa en colaboración con sus socios y para auxiliar los intereses de otro aliado y miembro de la Unión Europea, Chipre en este caso. Y ha rechazado que el envío de la embarcación sea «colaborar con Estados Unidos», después de negar la autorización para el uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en el marco de la ofensiva contra Teherán. «Es colaborar con un portaviones francés, Trump planteaba ataques desde las bases», ha distinguido.