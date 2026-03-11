«Voluntades simultaneas» de los artistas ferrolanos Sofia Piñeiro y Xabier Cano en Santiago de Compostela

Compartir Facebook

Esta muestra se hace dentro del convenio expositivo desde el 2011, entre Pousadas de Compostela y la coordinadora de exposiciones Cristina Carballedo Penelas por el que artistas profesionales intervienen con sus obras en los nobles espacios del Hotel Virxe da Cerca, edificio del siglo XVIII.

Sofia Piñeiro, Ferrol 1981. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla la Mancha. Profesora de dibujo y pintura Su universo plástico se forja entre la revisión de la poética del paisaje y las escenas costumbristas desde una óptica subjetiva donde se encuentran lo sarcástico y lo pueril. Sus colores, vibrantes, parecen generar una especie de vitalidad contenida en el mundo de la fantasía, allí donde la imaginación se posa para dar la espalda al sentido común. Aunque figurativa, su obra demuestra un carácter genuino que nos advierte del engaño visual al que nos sometemos cuando creemos observar la realidad. Sus imágenes buscan la expresividad a partir de la representación de situaciones rutinarias que se presentan extrañas, inquietantes, que obligan a escudriñar lo establecido. Desde el 2006 ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como en la realización de pinturas murales.

Xabier Cano Ferrol, 198.Ilustrador freelance, pintor en sus ratos libres y arquitecto de interiores de profesión. Apasionado del arte desde niño, no ha parado de formarse desde entonces en diferentes técnicas pictóricas como la acuarela, pintura al óleo, dibujo artístico y técnico, ilustración digital e, incluso, cerámica.

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios Pablo Picasso de La Coruña y enseguida comienza a desarrollar su carrera profesional en estudios de decoración y constructoras hasta el año 2021, momento en el que, debido a una enfermedad, se ve obligado a parar su actividad laboral. A partir de entonces, y hasta la presente fecha, se dedica a tiempo completo a la creación artística, promoción de exposiciones colectivas y realización de actividades artísticas, sin ánimo de lucro. En el 2022 publica con Ediciones Embora, “A Coruña, Cuaderno para colorear”. En 2023 crea, junto con LolaSui, el fanzine artístico Gulpiyuri (autoedición trimestral), que ya va por su cuarto número. Durante ese mismo año publica un cuento ilustrado titulado Mi padre también llora (Eris Ediciones).