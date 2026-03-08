Cristóbal Parralo es cesado como entrenador del Nástic de Tarragona por la mala racha del equipo

Compartir Facebook

Cristóbal Parralo ha dejado de ser el entrenador del Nàstic de Tarragona. Así lo ha decidido el Consejo de Administración grana encabezado por el presidente ejecutivo Lluís Fàbregas después de la derrota por 4-1 contra el Eldense del pasado sábado. La imagen del equipo volvió a empeorar y el club está a un paso de caer en posiciones de descenso, el resultado de una espiral de malos resultados que han situado el club en caída libre.

Parralo llegó al Nàstic de Tarragona el 4 de noviembre. Entonces, la directiva grana todavía defendía que el objetivo del equipo era el ascenso directo con la primera posición. El andaluz fue el encargado de redirigir un equipo que, con Luis César, ya sufría por falta de fútbol y malas sensaciones. Entonces, el equipo estaba situado en sexta posición a dos puntos del play-off y tres del descenso.

La entrada de Parralo tuvo un efecto positivo en el equipo. Mejorando jornada tras jornada hasta culminar el mejor nivel con la victoria por 2-0 contra el Cartagena de la jornada 16. Este fue el mejor partido en cuanto a juego y resultados, situando el equipo quinto en la mesa. A partir de aquí, empezó la inexplicable caída libre.

En el último partido del año, el Antequera ganó por un 4-2 que afectó a más de la cuenta en el equipo. Lo que se suponía que era una derrota por accidente supuso en la norma y, al final, el accidente fue la victoria contra el Cartagena. Desde entonces, el Nàstic encadenó cuatro derrotas consecutivas, con un decrecimiento constante en la calidad de fútbol mostrado. La victoria accidental contra el Ibiza y el empate rascado contra el Alcorcón dio aire, pero el equipo no mejoró. Ni siquiera la victoria en el campo del Atlético Madrileño revirtió una situación de un equipo débil y excesivamente frágil y vulnerable ante las adversidades.

Cristóbal Parralo deja el equipo después de 17 partidos, acumulando 5 victorias, 4 empates y 8 derrotas, pero con la sensación de que el problema principal de la plantilla va más allá de un técnico que ha demostrado éxito en diferentes proyectos. Víctima y en buena parte culpable de los últimos resultados, Parralo se despide del club que tiene una plantilla fallida y que no ha mejorado el mercado de invierno. Ahora, el Consejo de Administración da una sacudida para intentar rescatar la temporada y evitar el descenso a Segunda Federación.