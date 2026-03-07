Un punto más para O Parrulo Ferrol este sábado, pero que sabe a poco

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Un punto que sabe a poco a O Parrulo Ferrol, tras empatar 4-4 ante ATP Iluminación Ribera Navarra, en la 21ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido estuvo muy igualado y disputado desde el saque inicial, dando el primer aviso Novoa a los dos minutos con un tiro en la frontal del área por raso que despejaba Raúl bajo palos, mismo destino que tuvo el lanzamiento cruzado raso de Rubén Orzáez desde el lateral del área a la salida de un córner.

En cambio, la primera que tenían los tudelanos iba para dentro, en un rápido contragolpe desde atrás que finalizaba con un gol de Fabinho al segundo palo.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol buscaban la reacción, con un balón largo de Mati Starna a Gonzalo Santa Cruz, dejándosela a Diogo para que rematase por raso y, por muy poco, un jugador visitante no la introducía en su propia portería, algo que pasaba curiosamente dos minutos después, al introducir Joao un centro al segundo palo desde el borde del área, empatando el partido.

Los problemas se le acumulaban al ATP Iluminación Ribera Navarra al llegar a las cinco faltas con diez minutos por delante, pero aún así, iban con todo, con David saliendo como portero-jugador tras un tiempo muerto, logrando encerrar en defensa a los jugadores ferrolanos.

Las faltas acababan siendo clave, al cometer los visitantes la sexta, no perdonando Diogo desde el punto de doble penalti, anotando por raso y, pocos segundos después llegaba la séptima falta, pero esta vez Raúl le adivinaba el lanzamiento.

De dos doble penaltis seguidos para O Parrulo Ferrol se pasaba a un penalti en contra al derribar Mati Starna a un jugador visitante, estableciendo David el empate desde el punto penal, enviando el balón al lado contrario de Caio César, que saltó a la pista para intentar evitarlo.

Los lanzamientos directos eran los protagonistas en estos minutos, con la octava falta de los tudelanos, pero en esta ocasión, el lanzamiento de doble penalti de Diogo por raso se iba fuera por escasos milímetros.

La última ocasión de este periodo la tenía Malaguti en un buen contragolpe por el lateral, dejándosela a Novoa dentro del área, pero Raúl llegaba justo a tiempo, por lo que con este 2-2 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, el ATP Iluminación Ribera Navarra quería llevar la iniciativa, con un tiro de Anás a los pocos segundos desde la frontal del área que se iba rozando el palo, tras robarle el balón a Morgato.

Con este susto en el cuerpo, los ferrolanos buscaban romper el empate, teniendo Novoa una buena ocasión en un centro desde el borde del área al primer palo al que no llegaba nadie, pero quien sí acertaba y por todo lo alto era Gonzalo Santa Cruz, con un misil casi sin ángulo desde la línea de fondo, imposible para el meta Raúl, anotando el 3-2, poniendo en pie a toda A Malata.

Los tudelanos buscaban reaccionar teniendo Fabinho una buena ocasión con un tiro desde el lateral del área a media altura que despejaba Mati Starna y, poco después, el propio Fabinho lograba hacerse con un balón en 25 metros en una subida al ataque del meta ferrolano, empatando nuevamente con un gol a portería vacía. Esto les daba alas y tuvieron en sus botas el cuarto, con un disparo de Pablo Otero desde diez metros por alto que evitaba Mati Starna con una gran mano.

A falta de cuatro minutos para el final, Mati Starna estuvo a punto de irse expulsado por una segunda amarilla, gracias a la revisión en el SV, con los colegiados anulando el penalti para los visitantes que habían señalado instantes antes y que le costaría irse a la ducha antes de tiempo.

Este gran susto hacía reaccionar a O Parrulo Ferrol, primero con un contragolpe de Novoa por el lateral del área que evitaba Raúl con los pies y ya con Sepe como portero-jugador en el ATP Iluminación Ribera Navarra, Rubén Orzáez conseguía en una rápida acción tras un robo anotar por alto desde diez metros a falta de minuto y medio, pero, la alegría se cortaba a falta de 32 segundos empatando de nuevo Terry al primer palo con este juego de cinco, no habiendo tiempo para más, siendo definitivo este 4-4.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 27 puntos en el 10º puesto de la tabla. Para la próxima jornada visitarán a ElPozo Murcia Costa Cálida, en un partido que se disputará el viernes 13, a las 19:15 horas, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Rubén Orzáez, Gonzalo Santa Cruz – también jugaron – Iván RuMorgato, Diogo, Turbi, Niko Vukmir, Caio César, Penezio y Malaguti.

ATP Iluminación Ribera Navarra: Raúl, David, Joao, Éric Pérez, Fabinho – también jugaron – Anás, Mykytiuk, Sepe, Gustavao, Terry y Pablo Otero.

Árbitros: Diego Corredor y Ricardo García Carpintero, junto con Jorge Otero como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités andaluz, castellano manchego y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Rubén Orzáez y Mati Starna, como a los visitantes Paulo, Mykytiuk, Joao y Pablo Otero.

Goles: 0-1 Fabinho min.4, 1-1 Joao (propia puerta) min.9, 2-1 Diogo (doble penalti) min.16, 2-2 David (penalti) min.16, 3-2 Gonzalo Santa Cruz min.26, 3-3 Fabinho min.31, 4-3 Rubén Orzáez min.39, 4-4 Terry min.39.

Pabellón: A Malata.